Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lilama 10, 56 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai, cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm phần mềm cốt lõi của FTS, cụ thể:

FTS Kế toán tài chính (FTS Accounting): Giải pháp ERP tối ưu hóa kế toán, tài chính cho doanh nghiệp.

FTS Quản lý trường học (FTS School Management): Hệ thống số hóa vận hành trường học, từ quản lý học phí, bếp ăn đến nhân sự, tài chính.

Thu thập phân tích các yêu cầu nghiệp vụ tại đơn vị khách hàng để xây dựng và xác nhận tài liệu khảo sát, tài liệu chỉnh sửa...

Tạo yêu cầu lập trình và phối hợp với bộ phận Lập trình đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng yêu cầu đã xác nhận với khách hàng.

Thực hiện test nghiệp vụ để kiểm tra tính chính xác của sản phẩm chỉnh sửa so với tài liệu yêu cầu.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ.

Theo dõi và quản lý tiến độ thực hiện dự án.

Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý.

Thực hiện xây dựng tài liệu phục vụ cho đào tạo, triển khai: Slide, video, help,…

Lập kế hoạch triển khai phần mềm cho khách hàng.

Khảo sát nghiệp vụ khách hàng và lập tài liệu chốt nghiệp vụ, hệ thống

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.

Thực hiện nghiệm thu, bàn giao và hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm (thời gian bảo trì).

Hỗ trợ kinh doanh trong công tác tư vấn và xây dựng giải pháp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - nữ từ 24-28 tuổi.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Hệ thống thông tin, Tin học tài chính kế toán.

Vững nghiệp vụ kế toán (có thể sử dụng được truy vấn SQL là một lợi thế)

Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.

Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích nghiệp vụ là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc triển khai phần mềm kế toán, ERP/kế toán/bán hàng/ sản xuất.., Có hiểu biết về cở sở dữ liệu SQL

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề.

Khả năng hệ thống hóa và quản lý tài liệu

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin