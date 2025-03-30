Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 tòa CIC, 2/219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc tại văn phòng công ty và di chuyển đến các bệnh viện, phòng khám để triển khai dự án.

Có thể làm việc dài ngày tại địa điểm triển khai, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng dự án.

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu (kể cả nội tỉnh và liên tỉnh).

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và ban quản lý, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết (phạm vi, thời gian, ngân sách, nguồn lực).

Đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ và mục tiêu.

Điều phối công việc và giám sát hoạt động của đội triển khai.

Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong nhóm về quy trình triển khai, sử dụng phần mềm và kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

Khảo sát quy trình nghiệp vụ tại bệnh viện, thu thập yêu cầu từ các phòng ban liên quan.

Phân tích và đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp.

Thiết lập và cấu hình phần mềm y tế theo nhu cầu của bệnh viện (HIS, LIS, PACS, EMR,...).

Thử nghiệm, kiểm tra chất lượng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi bàn giao.

Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.

Chuẩn bị và lưu trữ đầy đủ các tài liệu liên quan đến dự án (biên bản họp, hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật,...).

Lập báo cáo tiến độ và kết quả triển khai gửi cho khách hàng và ban quản lý.

Làm việc chặt chẽ với đại diện bệnh viện để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Giải quyết các phản hồi, khiếu nại và đề xuất cải tiến dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin, Y sinh học hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm triển khai các dự án phần mềm, ưu tiên trong lĩnh vực y tế.

Hiểu biết về các phần mềm y tế như HIS, LIS, PACS, EMR, hoặc các giải pháp tương tự.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý dự án.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Tư duy giải quyết vấn đề, xử lý tình huống linh hoạt.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao, sẵn sàng di chuyển và làm việc tại bệnh viện khách hàng.

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (đọc tài liệu kỹ thuật).

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8h-17h30, nghỉ trưa 1,5h (12h – 13h30) từ thứ 2 - thứ 6

13 tháng lương + thưởng lễ tết; xét tăng lương hàng năm (2 lần/ năm)

Du lịch hàng năm, team building hàng tháng/quý

Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước

Gói bảo hiểm sức khỏe BSH

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường flat trẻ trung, thoải mái

Là một phần của dự án tiềm năng, thử thách nhưng không kém phần thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

