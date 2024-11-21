Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Sales Giáo dục/Khoá học

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14

- 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của Thẩm mỹ viện hoặc Học viện đào tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng đặt lịch hẹn đến đăng ký và sử dụng dịch vụ
Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày và hoàn thành KPIs được giao hằng tháng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Ca 1: 8h00 -17h00
Ca 2: 10h00 - 19h00
Địa điểm làm việc: 14 -16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sale....
Năng động, hoạt bát, yêu thích công việc ngành giáo dục, đào tạo nghề spa/thẩm mỹ
Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10,000,000 trên 20,000,000 vnđ/tháng
Hỗ trợ dụng cụ laptop, tai nghe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực, thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14-16 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh , HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

