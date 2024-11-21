Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 14
- 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của Thẩm mỹ viện hoặc Học viện đào tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng đặt lịch hẹn đến đăng ký và sử dụng dịch vụ
Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày và hoàn thành KPIs được giao hằng tháng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Ca 1: 8h00 -17h00
Ca 2: 10h00 - 19h00
Địa điểm làm việc: 14 -16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sale....
Năng động, hoạt bát, yêu thích công việc ngành giáo dục, đào tạo nghề spa/thẩm mỹ
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 10,000,000 trên 20,000,000 vnđ/tháng
Hỗ trợ dụng cụ laptop, tai nghe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực, thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI