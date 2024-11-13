Tuyển Trực page Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

-Nhắn tin trên page, tư vấn sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu
(không cần tìm kiếm khách hàng)
-Các yêu cầu công việc khác của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp/Chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH/Trung cấp

Tại Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

-Cơ hội thăng tiến Leader/ Trưởng nhóm minh bạch, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín

Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 84, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

