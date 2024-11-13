Tuyển Trực page Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
-Nhắn tin trên page, tư vấn sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu
(không cần tìm kiếm khách hàng)
-Các yêu cầu công việc khác của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp/Chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH/Trung cấp
Tại Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì
-Cơ hội thăng tiến Leader/ Trưởng nhóm minh bạch, rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI