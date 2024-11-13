Tuyển Content Marketing Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn - KYMDAN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 145 Triệu

Mức lương Từ 145 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Bình Thới, Phường 14, Quận 11

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Từ 145 Triệu

Đề xuất các kế hoạch truyền thông trên mạng xã hội.

Cài đặt, thiết lập để thực thi các kế hoạch được duyệt.

Phân tích, báo cáo tính hiệu quả của các kế hoạch truyền thông đã triển khai.

Các công việc khác theo chỉ đạo từ Giám Đốc Kinh Doanh (khảo sát phản ứng, đón nhận của khách hàng với sản phẩm, kịp thời phản ánh thông tin về khách hàng, sản phẩm lên lãnh đạo đơn vị)

Thời gian làm việc: ngày làm việc 8 tiếng; Số ngày nghỉ: tối thiểu 04 ngày/1 tháng; ngày phép theo qui định

Với Mức Lương Từ 145 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Hồ sơ lý lịch rõ ràng (có xác thực của chính quyền địa phương).

Ứng viên có khuôn mặt hiền, tính tình trung thực, không tham lam (Công ty KYMDAN không chấp nhận bất cứ hình thức tiêu cực nào, không chấp nhận người có tư tưởng phe nhóm khi làm việc).

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc trong môi trường thương mại điện tử.

Thành thạo Tiếng Anh gồm 4 kỹ năng (nghe –nói –đọc –viết).

Thành thạo các công cụ về truyền thông mạng xã hội như Google Ads, Facebook Ads, Meta Pixel, Google Analytics...

Tự tin trong giao tiếp.

Sức khỏe tốt (công ty sẽ cho ứng viên khám sức khỏe trước khi nhận làm việc, ứng viên không cần phải khám sức khỏe trước tại địa phương).

Khả năng nắm bắt công việc nhanh, siêng năng, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn - KYMDAN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Lương khởi điểm khi thử việc đạt yêu cầu và được ký HĐLĐ là 14.5 triệu VNĐ/tháng.

Chế độ đãi ngộ:

Các chính sách lương, thưởng, thuế thu nhập cá nhân minh bạch theo quy định Nhà nước.

Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được Công ty mua thêm Bảo hiểm tư (Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe) hàng năm của Công ty Bảo Việt Sài Gòn (ngoài bảo hiểm theo quy định của nhà nước).

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện lớn uy tín (Đại học Y dược Tp.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy...).

Được Công ty tổ chức phục vụ suất ăn dinh dưỡng cho người lao động tại Bếp ăn của Công ty, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (thịt, cá, rau, củ, quả tươi được mua trực tiếp từ Vissan, gạo đặt hàng riêng theo yêu cầu không có chất bảo quản thực vật). Đối với người lao động thường xuyên đi công tác bên ngoài, không tham gia suất ăn tại Công ty, người lao động sẽ được hỗ trợ tiền ăn theo số ngày công làm việc thực tế.

Được Công ty cấp phát đồng phục hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn - KYMDAN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin