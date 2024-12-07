Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Mô tả Công việc
1. Trực tiếp thẩm định và trình phê duyệt tín dụng hồ sơ khách hàng doanh nghiệp:
- Thực hiện thẩm định trực tiếp các hồ sơ tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
- Thu thập thông tin và chứng từ liên quan đến nhu cầu tín dụng của khách hàng, thẩm định và phân tích thông tin đã thu thập.
- Thẩm định thực tế khách hàng.
- Nhận xét và đưa ra đề xuất tham mưu đối với nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng. Trình hồ sơ tín dụng cho cấp phê duyệt có thẩm quyền.
- Giải quyết/đề xuất hướng giải quyết các công việc có liên quan trong quá trình cấp tín dụng đối với hồ sơ vay đang phụ trách.
- Giao nhận hồ sơ với Trung tâm kinh doanh theo quy trình tác nghiệp.
2. Công việc khác liên quan đến nghiệp vụ thẩm định tín dụng:
- Tổng hợp các báo cáo về số lượng và tiến độ hồ sơ thẩm định theo phân công của Lãnh đạo Phòng
- Tư vấn cho Trung tâm kinh doanh trong việc lựa chọn phương án cấp tín dụng phù hợp với từng khách hàng và các điều kiện liên quan đến việc cấp tín dụng.
- Hỗ trợ trung tâm kinh doanh trong công tác thẩm định, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Tham gia góp ý và đề xuất cải tiến các sản phẩm, quy trình, mẫu biểu liên quan đến công tác thẩm định tín dụng.
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Chứng chỉ: Ưu tiên các chứng chỉ về nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán.
- Chuyên ngành: Tín dụng, Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán.
- Kinh nghiệm: Chuyên viên cao cấp: Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan; Chuyên viên: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan; Nhân viên: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
- Yêu cầu:
+ Chuyên viên cao cấp: Có khả năng thực hiện công việc được giao một cách thành thạo; Phân tích chuyên sâu và đa chiều để có sự điều chỉnh hành động phù hợp; Có khả năng truyền đạt lại kinh nghiệm, kèm cặp và hướng dẫn người khác.
+ Chuyên viên: Hiểu biết rõ về công việc và có khả năng thực hiện công việc mà không cần sự hướng dẫn; Có khả năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào từng trường hợp cụ thể, xử lý tình huống, những vấn đề phát sinh và hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả.
+ Nhân viên: Hiểu biết cơ bản về vị trí công việc, có khả năng nhưng cần sự hướng dẫn khi thực hiện công việc và đôi khi vẫn còn một số hạn chế khi áp dụng.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

