Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Nhận data khách hàng từ bộ phận Marketting gọi điện thoại, tư vấn cho khách hàng.

- Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

- Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng .

- Lập bảng biểu báo cáo doanh số cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không có Kinh nghiệm sẽ được đào tạo, có kinh nghiệm là 1 lợi thế

- Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe

- Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó

- Làm việc fulltime giờ hành chính và có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000-13.000.000 VNĐ [Bao gồm LC {5-8tr} + THƯỞNG (Thưởng % doanh số, thưởng mức, thưởng sao, thưởng Contest hàng ngày, team đội nhóm) + PC(điện thoại,gửi xe)]

[Bao gồm LC {5-8tr} + THƯỞNG (Thưởng % doanh số, thưởng mức, thưởng sao, thưởng Contest hàng ngày, team đội nhóm) + PC(điện thoại,gửi xe)]

- Không bị áp KPI, sếp dễ tính, môi trường làm việc thoả mái chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

- Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.

- Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.

- Lương tháng 13, định kỳ xét tăng lương từ 6 tháng/1 lần, review lại lương theo năng lực.

- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Được thưởng thức tea break với trà sữa, cà phê, snack vào thứ 6 hàng tuần.

- Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin