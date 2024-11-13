Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: Phường Đại Nài, 495 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các chương trình , khóa học của công ty tới khách hàng tiềm năng

Tư vấn du học, xklđ Nhật, Hàn, Đài Loan

Trực tiếp triển khai hoạt động tuyển sinh của phòng tư vấn tuyển dụng.

Chủ động tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Nghiêm túc, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

Có tinh thần cầu tiến, mong muốn được phát triển bản thân

Ưu tiên các bạn đã từng du học hoặc làm việc tại nước ngoài

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng.

Tại Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản hấp dẫn + hoa hồng theo doanh số

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và lĩnh vực giáo dục

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng định kỳ

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin