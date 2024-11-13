Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 15 Triệu

Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Phường Đại Nài, 495 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các chương trình , khóa học của công ty tới khách hàng tiềm năng
Tư vấn du học, xklđ Nhật, Hàn, Đài Loan
Trực tiếp triển khai hoạt động tuyển sinh của phòng tư vấn tuyển dụng.
Chủ động tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Nghiêm túc, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
Có tinh thần cầu tiến, mong muốn được phát triển bản thân
Ưu tiên các bạn đã từng du học hoặc làm việc tại nước ngoài
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng.

Tại Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản hấp dẫn + hoa hồng theo doanh số
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và lĩnh vực giáo dục
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng định kỳ
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen

Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 495 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

