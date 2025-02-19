Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

a. Công tác đầu tư:

• Nghiên cứu, phân tích thị trường, ngành và doanh nghiệp để đề xuất cơ hội đầu tư tiềm năng và phương án đầu tư.

• Thẩm định, đánh giá hiệu quả tài chính các dự án mục tiêu, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mục tiêu hoặc tài sản đầu tư mục tiêu.

• Xây dựng mô hình tài chính, dự báo dòng tiền, phân tích rủi ro và đề xuất phương án đầu tư phù hợp.

• Phối hợp triển khai các thủ tục đầu tư, làm việc với đối tác, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các bên liên quan.

• Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng, điều khoản giao dịch mua, bán, sáp nhập.

b. Quản trị sau đầu tư:

• Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư sau khi giải ngân.

• Trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào công tác quản trị doanh nghiệp có vốn góp của công ty/doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của công ty để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, kiểm soát rủi ro.

• Đề xuất phương án tái cơ cấu, thoái vốn hoặc gia tăng giá trị đầu tư.

• Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và các vấn đề phát sinh có liên quan của các công ty trong danh mục được phân công.