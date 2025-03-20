Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội

Nhân viên tư vấn tài chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, tòa PC1, số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) là thành viên hàng đầu của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV).
- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và hướng dẫn khách hàng về thị trường đầu tư hàng hóa;
- Tư vấn, phân tích và cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng;
- Lan tỏa, giới thiệu thị trường Đầu tư hàng hóa;
- Thực hiện, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, giao dịch, nộp rút tiền và giải quyết các vấn đề phát sinh trong khi đầu tư;
- Các công việc liên quan được yêu cầu.
- Nguồn Data:
+ Được hỗ trợ nguồn khách hàng tiềm năng từ Công ty, giúp chuyển đổi thành doanh số hiệu quả
+ Chủ động khai thác, duy trì, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng thân thiết.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích, đam mê kiếm tiền, đầu tư; có laptop phục vụ công việc;
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
- Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ khách hàng;
- Không yêu cầu kinh nghiệm thị trường, sẽ được đào tạo;
- Ưu tiên ứng viên có những tiêu chí sau:
+ Ngoại hình ưa nhìn
+ Có kinh nghiệm làm việc hoặc hiểu biết trong ngành tài chính (Chứng khoán, ngoại hối, bất động sản)
+ Sinh viên các khối ngành tài chính/ kinh tế
+ Nhà đầu tư các kênh tài chính muốn chuyển sang thị trường hàng hóa

Tại Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
- Thu nhập = Lương cơ bản + Hoa hồng kinh doanh (lên đến 50%) + Thưởng hiệu quả công việc (Thu nhập trung bình hàng tháng có thể từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng hoặc không giới hạn);
- Thưởng các dịp Lễ, Tết;
- Được đào tạo kiến thức về đầu tư tài chính và thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh; tài trợ các chương trình đào tạo hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyên môn.
- Môi trường làm việc năng động; Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;
- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật; Du lịch hằng năm.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 02, tòa PC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân
- Hồ Chí Minh: Tầng 7, số 435 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Bình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

