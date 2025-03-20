Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc

Nhân viên tư vấn tài chính

- Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) là thành viên hàng đầu của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV).

- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và hướng dẫn khách hàng về thị trường đầu tư hàng hóa;

- Tư vấn, phân tích và cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng;

- Lan tỏa, giới thiệu thị trường Đầu tư hàng hóa;

- Thực hiện, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, giao dịch, nộp rút tiền và giải quyết các vấn đề phát sinh trong khi đầu tư;

- Các công việc liên quan được yêu cầu.

- Nguồn Data:

+ Được hỗ trợ nguồn khách hàng tiềm năng từ Công ty, giúp chuyển đổi thành doanh số hiệu quả

+ Chủ động khai thác, duy trì, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng thân thiết.

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu thích, đam mê kiếm tiền, đầu tư; có laptop phục vụ công việc;

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ khách hàng;

- Không yêu cầu kinh nghiệm thị trường, sẽ được đào tạo;

- Ưu tiên ứng viên có những tiêu chí sau:

+ Ngoại hình ưa nhìn

+ Có kinh nghiệm làm việc hoặc hiểu biết trong ngành tài chính (Chứng khoán, ngoại hối, bất động sản)

+ Sinh viên các khối ngành tài chính/ kinh tế

+ Nhà đầu tư các kênh tài chính muốn chuyển sang thị trường hàng hóa

Quyền lợi

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

- Thu nhập = Lương cơ bản + Hoa hồng kinh doanh (lên đến 50%) + Thưởng hiệu quả công việc (Thu nhập trung bình hàng tháng có thể từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng hoặc không giới hạn);

- Thưởng các dịp Lễ, Tết;

- Được đào tạo kiến thức về đầu tư tài chính và thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh; tài trợ các chương trình đào tạo hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyên môn.

- Môi trường làm việc năng động; Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật; Du lịch hằng năm.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 02, tòa PC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân

- Hồ Chí Minh: Tầng 7, số 435 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Bình

Cách Thức Ứng Tuyển

