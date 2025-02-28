Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ, tiện ích tài chính của công ty
- Thẩm định tài sản và thông báo giá trị khoản vay phù hợp nhất cho khách hàng
- Quản lý các giao dịch & ghi nhận vào hệ thống theo đúng quy trình
- Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng và hỗ trợ các hoạt động marketing, thúc đẩy kinh doanh Yêu cầu ứng viên
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 18 - 30; Ngoại hình ưa nhìn
- Tốt nghiệp tối thiểu 12/12 trở lên, ưu tiên Trung Cấp/ Cao Đẳng/ Đại Học
- Tính cách trung thực, tận tâm, nhiệt huyết trong công việc
- Tự tin giao tiếp, làm việc nhóm và có thể chịu áp lực công việc
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
