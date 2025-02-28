Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ, tiện ích tài chính của công ty

- Thẩm định tài sản và thông báo giá trị khoản vay phù hợp nhất cho khách hàng

- Quản lý các giao dịch & ghi nhận vào hệ thống theo đúng quy trình

- Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng và hỗ trợ các hoạt động marketing, thúc đẩy kinh doanh Yêu cầu ứng viên

- Độ tuổi từ 18 - 30; Ngoại hình ưa nhìn

- Tốt nghiệp tối thiểu 12/12 trở lên, ưu tiên Trung Cấp/ Cao Đẳng/ Đại Học

- Tính cách trung thực, tận tâm, nhiệt huyết trong công việc

- Tự tin giao tiếp, làm việc nhóm và có thể chịu áp lực công việc

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát

