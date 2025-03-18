Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 89 Nguyễn Đình Thi, Quận Tây Hồ, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Từ 16 Triệu

1. TƯ VẤN TÀI CHÍNH
- Cung cấp và hỗ trợ các giải pháp tài chính chuyên nghiệp cho khách hàng
- Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng và đóng góp vào kết quả chung của công ty để đạt được mục tiêu doanh số đã định trước
- Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng
2. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
-Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và trải nghiệm cao cấp nhất
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng và đội ngũ đồng nghiệp để cung cấp các dịch vụ và giải pháp tài chính kịp thời cho khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết một cách chính xác nhất để đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định của công ty và quy định của pháp luật
3. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN
- Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty trên các kênh mạng xã hội một cách chuyên nghiệp
4. HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
---
Địa điểm làm việc:
+ Sun Life Flagship - De La Sól: 244 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh
+ Sun Life S.pace: 89 Nguyễn Đình Thi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 23 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH (ưu tiên UV học các chuyên ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, quản trị khách sạn, marketing,...)
-Không yêu cầu kinh nghiệm(có kinh nghiệm Sales là một lợi thế)
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định: 16.800.000 VND
- Thưởng tháng - quý - năm theo kết quả kinh doanh
- Hỗ trợ thu nhập trong suốt quá trình đào tạo: 3.000.000 VND/tháng
- Cung cấp IPAD để phục vụ công việc
- Được cung cấp thẻ chăm sóc sức khỏe hằng năm (quyền lợi khám chữa bệnh, nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc)
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp và bài bản từ các quản lý cấp cao
- Được làm việc tại môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, khơi gợi nguồn cảm hứng
- Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý
- Hỗ trợ chi phí F&B tiếp khách tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

