Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Dai-ichi Life làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận thông tin danh sách khách hàng nóng từ đội ngũ Telesale.

• Trực tiếp giới thiệu, tư vấn các sản phầm bảo hiểm Dai-ichi Life ủy quyền theo hợp đồng đại lý (được đào tạo thành thạo).

• Tư vấn các sản phẩm của công ty Liên quan đến Tài chính, Du học, Sức khỏe, Hưu trí, Bảo hiểm (được đào tạo thành thạo).

• Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tuyển dụng, chiến lược bàn hàng.

• Trực tiếp gặp gỡ, kí kết Hợp đồng với khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng sau khi kí Hợp đồng.

• Nắm vững các nghiệp vụ Bảo hiểm, sản phẩm, xử lý hồ sơ hành chính, thủ tục chi trả... liên quan đến Hợp đồng.

• Lập kế hoạch làm việc cho cá nhân theo tuần, tháng, quý đáp ứng được các yêu cầu của cấp trên.

• Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Trình độ CĐ/ĐH, hiện đang không làm tại bất kỳ công ty bảo hiểm nhân thọ nào trên toàn quốc hoặc đang trong quá trình bàn giao công việc tại đơn vị hiện tại.

· Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, trung thực.

· Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

· Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp.

· Có khả năng tự tư duy thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.

· Có kinh nghiệm sale/quản lý nhân sự (Tối thiểu 1 năm kình nghiệm trong cùng ngành)

· Đã từng làm việc ở vị trí bán hàng/ kinh doanh, Telesales, chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế.

· Từng học khóa Bảo Hiểm trong các trường đại học là 1 lợi thế.

Tại Dai-ichi Life Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập tháng đầu (chuyên cần + thưởng min 7 triệu/tháng)

· Thu nhập từ tháng thứ 2 dự kiến 10 triệu – 15 triệu/tháng

· Thu nhập từ tháng thứ 3: 20 triệu – 25 triệu/tháng

· Công ty linh hoạt thời gian làm việc cho nhân sự

· Không ép doanh số, KPI

· Đào tạo bài bản từ đầu theo quy trình của doanh nghiệp (cầm tay chỉ việc cho đến khi thành thạo).

· Môi trường trẻ, năng động. Sếp thoải mái không cau có hay khó chịu khi chưa làm tốt nhiệm vụ.

· Được tham gia các hoạt động vui chơi outing hàng tháng, du lịch cùng công ty trong và ngoài nước tối thiểu 3 lần/năm.

· Được off 1 - 2 ngày/tháng (không tính vào ngày nghỉ hoặc ngày nghỉ phép).

· Được thăng chức sau định kỳ 3 tháng một lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dai-ichi Life

