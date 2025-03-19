Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng L29,L30,Tòa Nhà Vietcombank Tower,5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Đến 20 Triệu

* Khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng

* Thiết kế, tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp

* Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ bồi thường và giải đáp thắc mắc

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 22 – 55 tuổi

- Tốt nghiệp THPT trở lên (Ưu tiên Cao đẳng, Đại học)

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm là lợi thế

- Yêu thích kinh doanh, tư vấn khách hàng và phát triển đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập chủ động theo năng lực

- Thưởng kinh doanh hàng tháng/ quý/ năm

- Đào tạo bài bản, chuyên sâu giúp phát triển sự nghiệp bền vững

- Du lịch, vinh danh và khen thưởng dành cho cá nhân xuất sắc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

- Lộ trình thăng tiến minh bạch, công bằng

Đặc biệt: Khi đến phỏng vấn, bạn sẽ nhận ngay chiếc túi tote thiết kế độc quyền từ Sun Life – vừa phong cách, vừa tiện lợi!

Đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin