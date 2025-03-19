Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng L29,L30,Tòa Nhà Vietcombank Tower,5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Đến 20 Triệu
* Khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng
* Thiết kế, tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp
* Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ bồi thường và giải đáp thắc mắc
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ nữ từ 22 – 55 tuổi
- Tốt nghiệp THPT trở lên (Ưu tiên Cao đẳng, Đại học)
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm là lợi thế
- Yêu thích kinh doanh, tư vấn khách hàng và phát triển đội nhóm
- Tốt nghiệp THPT trở lên (Ưu tiên Cao đẳng, Đại học)
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm là lợi thế
- Yêu thích kinh doanh, tư vấn khách hàng và phát triển đội nhóm
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập chủ động theo năng lực
- Thưởng kinh doanh hàng tháng/ quý/ năm
- Đào tạo bài bản, chuyên sâu giúp phát triển sự nghiệp bền vững
- Du lịch, vinh danh và khen thưởng dành cho cá nhân xuất sắc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
- Lộ trình thăng tiến minh bạch, công bằng
Đặc biệt: Khi đến phỏng vấn, bạn sẽ nhận ngay chiếc túi tote thiết kế độc quyền từ Sun Life – vừa phong cách, vừa tiện lợi!
Đặc biệt
- Thưởng kinh doanh hàng tháng/ quý/ năm
- Đào tạo bài bản, chuyên sâu giúp phát triển sự nghiệp bền vững
- Du lịch, vinh danh và khen thưởng dành cho cá nhân xuất sắc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
- Lộ trình thăng tiến minh bạch, công bằng
Đặc biệt: Khi đến phỏng vấn, bạn sẽ nhận ngay chiếc túi tote thiết kế độc quyền từ Sun Life – vừa phong cách, vừa tiện lợi!
Đặc biệt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI