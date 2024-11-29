Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá, Việt Nam, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các chương trình, khóa học Tiếng Anh phù hợp (telesale + tư vấn trực tiếp khi khách hàng đến với trung tâm)

Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng.

Tham gia các chương trình, sự kiện của chi nhánh để mở rộng thị trường & tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năngb

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành

Độ tuổi 21 - 35. Ưu tiên nữ

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục. Không nói ngọng

Có kỹ năng tư duy, xử lý vấn đề tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 - 13 triệu/tháng + thưởng.

Xét tăng lương 2 lần/năm.

Được đóng BH sau 2 tháng thử việc.

Lộ trình thăng tiến luôn rộng mở.

Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Được thưởng nhân các ngày lễ, tết

Được tặng các suất học bổng tiếng Anh cho bản thân/người thân

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin