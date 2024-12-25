Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Gọi điện thoại tư vấn thông tin trường cho phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tư vấn giải đáp thắc mắc cho PHHS tại văn phòng

Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyển sinh, hướng nghiệp, quảng bá thông tin đào tạo...

Chăm sóc khách hàng trên các kênh online: Facebook, Zalo, Email...

Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ở đây chúng tớ đang thiếu Nam, nhưng cũng rất cần Nữ

Nếu bạn cảm thấy mình có:

Giọng nói dễ nghe

Ngoại hình ưa nhìn

Kỹ năng tư vấn trước đám đông

Sống hướng nội, nhưng giao diện hướng ngoại

Không ngại khó khăn, thức khuya, dậy sớm

Laptop cá nhân

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Nhanh tay gửi CV

Chúng mình hoan hỷ chào đón những bạn hữu duyên cùng tham gia hành trình kiến tạo hạnh phúc cho bản thân và cho người học tại FPT PolySchool – Nha Trang!

Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, phù hợp với Gen Z

Chế độ lương- thưởng rõ ràng, có hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin