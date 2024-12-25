Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Gọi điện thoại tư vấn thông tin trường cho phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tư vấn giải đáp thắc mắc cho PHHS tại văn phòng
Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyển sinh, hướng nghiệp, quảng bá thông tin đào tạo...
Chăm sóc khách hàng trên các kênh online: Facebook, Zalo, Email...
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ở đây chúng tớ đang thiếu Nam, nhưng cũng rất cần Nữ
Nếu bạn cảm thấy mình có:
Giọng nói dễ nghe
Ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng tư vấn trước đám đông
Sống hướng nội, nhưng giao diện hướng ngoại
Không ngại khó khăn, thức khuya, dậy sớm
Laptop cá nhân
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Nhanh tay gửi CV
Chúng mình hoan hỷ chào đón những bạn hữu duyên cùng tham gia hành trình kiến tạo hạnh phúc cho bản thân và cho người học tại FPT PolySchool – Nha Trang!
Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, phù hợp với Gen Z
Chế độ lương- thưởng rõ ràng, có hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
