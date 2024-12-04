Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH VIỆT MỸ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Đến 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH VIỆT MỸ
- Khánh Hòa: Đường 2 tháng 4, Vĩnh Phước, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Thực hiện công tác tư vấn, ghi danh theo đúng quy trình, đảm bảo yếu tố về mặt dịch vụ thông qua việc chủ động mở rộng, khai thác nguồn khách hàng mới từ mạng xã hội, các hoạt động marketing trực tiếp, tìm kiếm đối tác liên kết, network cá nhân...
Liên hệ và tư vấn qua điện thoại cho khách hàng theo data khách có nhu cầu, 80% chạy từ quảng cáo kênh FB , Google , tiktok , Email MKT.
Giới thiệu, tư vấn, chia sẻ, giải thích cho khách hàng về nội dung các khóa học
Hướng dẫn học viên tham gia kiểm tra trình độ đầu vào và học thử online.
Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống phần mềm, quản trị data khách hàng.
Phối hợp với Bộ phận Chăm sóc học viên trong quá trình học, hỗ trợ thu tái phí (gia hạn khóa học), phát triển nguồn khách hàng giới thiệu từ học viên.
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và tự tin. Khả năng giao tiếp qua điện thoại tốt.
Có khả năng phân tích, thu thập thông tin, xử lý tình huống, làm báo cáo
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng, telesale, tư vấn khách hàng, sale hoặc các vị trí tương đương
Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh và học viên.
Linh hoạt ứng phó các tình huống bất ngờ.
Có khả năng làm việc độc lập, xử lý, giải quyêt vấn đề và theo nhóm
Có thái độ chủ động, tích cực, ham học hỏi và cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn tùy vào năng lực và kinh nghiệm. Có thưởng KPI lên đến 15.000.000 VND
Có tháng lương thứ 13
Chế độ đãi ngộ, phúc lợi tốt. Có BHXH, BHYT
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên.
Chế độ nghỉ phép, và các ngày nghỉ lễ khác trong năm theo quy định.
Team Buiding hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH VIỆT MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
