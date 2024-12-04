Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH VIỆT MỸ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Đường 2 tháng 4, Vĩnh Phước, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Thực hiện công tác tư vấn, ghi danh theo đúng quy trình, đảm bảo yếu tố về mặt dịch vụ thông qua việc chủ động mở rộng, khai thác nguồn khách hàng mới từ mạng xã hội, các hoạt động marketing trực tiếp, tìm kiếm đối tác liên kết, network cá nhân...

Liên hệ và tư vấn qua điện thoại cho khách hàng theo data khách có nhu cầu, 80% chạy từ quảng cáo kênh FB , Google , tiktok , Email MKT.

Giới thiệu, tư vấn, chia sẻ, giải thích cho khách hàng về nội dung các khóa học

Hướng dẫn học viên tham gia kiểm tra trình độ đầu vào và học thử online.

Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng

Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống phần mềm, quản trị data khách hàng.

Phối hợp với Bộ phận Chăm sóc học viên trong quá trình học, hỗ trợ thu tái phí (gia hạn khóa học), phát triển nguồn khách hàng giới thiệu từ học viên.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh doanh, marketing, du lịch, giáo dục hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên độ tuổi sinh trong thời gian từ 1993 - 2002.

Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và tự tin. Khả năng giao tiếp qua điện thoại tốt.

Có khả năng phân tích, thu thập thông tin, xử lý tình huống, làm báo cáo

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng, telesale, tư vấn khách hàng, sale hoặc các vị trí tương đương

Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh và học viên.

Linh hoạt ứng phó các tình huống bất ngờ.

Có khả năng làm việc độc lập, xử lý, giải quyêt vấn đề và theo nhóm

Có thái độ chủ động, tích cực, ham học hỏi và cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Cam kết làm việc lâu dài.

Mức lương hấp dẫn tùy vào năng lực và kinh nghiệm. Có thưởng KPI lên đến 15.000.000 VND

Có tháng lương thứ 13

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi tốt. Có BHXH, BHYT

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên.

Chế độ nghỉ phép, và các ngày nghỉ lễ khác trong năm theo quy định.

Team Buiding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin