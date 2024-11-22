Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự.

Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.

Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận nhân sự khi được yêu cầu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra hiệu quả.

Tìm kiếm và thu hút ứng viên tiềm năng thông qua các hoạt động networking.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về tuyển dụng và pháp luật lao động.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 -1 năm trong lĩnh vực tuyển dụng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giải trí).

Nắm vững các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Am hiểu về thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng hiện nay.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội học hỏi và làm việc với những chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển

