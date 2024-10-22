Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH ITAS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH ITAS
- Đồng Nai: Tổ 9, Ấp Hàng Gòn, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Long Thành
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Vận hành máy tiện CNC DMG MORI
Thiết lập máy Phay CNC (Không yêu cầu kinh nghiệm)
Vệ sinh Máy Tiện , Máy Phay và khu vực vận hành.
Vệ sinh máy CNC thường xuyên và theo lịch bảo dưỡng hằng ngày. Bơm mỡ, châm dầu theo lịch và theo kế hoạch.
Thực hiện 5S nơi làm việc ( đảm bảo nơi làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ và an toàn, ...) Tuân thủ nội quy.
Thực hiện các công việc do cấp trên giao phó. Tuân thủ các nội qui lao động, qui định về An toàn vệ sinh lao động.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vận hành máy CNC
Lập trình máy thành thạo
Khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, siêng năng, cầu tiến, có sự sáng tạo trong công việc.
Mong muốn gắn bó lâu dài.
Thời gian làm việc : 7h00 - 18h00 hàng ngày từ Thứ 2 - Thứ 7
Tại CÔNG TY TNHH ITAS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, phép năm
Nghỉ lễ, du lịch, Bảo Bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ITAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
