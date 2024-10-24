Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu 19, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Vận hành dây chuyền/máy sản xuất tại các vị trí được phân công Theo dõi và báo báo nhanh các bất thường trong quá trình sản xuất cho quản lý Vệ sinh hàng ngày và tham gia bảo trì các thiết bị trong khu vực phân công Các công việc phát sinh theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung cấp nghề trở lên (ưu tiên Điện, Cơ khí, Hóa chất) Có kinh nghiệm trong các mảng: điện, cơ khí, hóa chất hoặc có kỹ năng điều khiển cầu trục, vận hành máy sản xuất nặng là lợi thế Thái độ làm việc: Trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9 000 000 - 12 000 000 VNĐ/tháng (Gồm LCB + phụ cấp + lương tăng ca) Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN theo luật sau thử việc Có các chế độ công đoàn, du lịch hàng năm Môi trường làm việc tại nhà máy sạch sẽ Đồng nghiệp thân thiện, gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin