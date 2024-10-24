Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
- Hưng Yên: Khu 19, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Cẩm Giàng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Vận hành dây chuyền/máy sản xuất tại các vị trí được phân công
Theo dõi và báo báo nhanh các bất thường trong quá trình sản xuất cho quản lý
Vệ sinh hàng ngày và tham gia bảo trì các thiết bị trong khu vực phân công
Các công việc phát sinh theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Trung cấp nghề trở lên (ưu tiên Điện, Cơ khí, Hóa chất)
Có kinh nghiệm trong các mảng: điện, cơ khí, hóa chất hoặc có kỹ năng điều khiển cầu trục, vận hành máy sản xuất nặng là lợi thế
Thái độ làm việc: Trung thực, cẩn thận
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 9 000 000 - 12 000 000 VNĐ/tháng (Gồm LCB + phụ cấp + lương tăng ca)
Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN theo luật sau thử việc
Có các chế độ công đoàn, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc tại nhà máy sạch sẽ
Đồng nghiệp thân thiện, gắn kết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
