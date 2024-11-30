Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Thuận: Thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Vận hành nhà máy

- Vận hành toàn bộ các hệ thống thiết bị nhà máy, các thiết bị tại trạm phân phối và đường dây theo đúng các quy trình và quy định của nhà máy, của ngành điện.

- Kiểm tra, theo dõi và vận hành toàn bộ thiết bị, phát hiện kịp thời các sai sót trên thiết bị. Thao tác, điều chỉnh và ghi thông số vận hành thiết bị phần điện và các thiết bị liên quan theo biểu mẫu.

- Tham gia, phối hợp với trưởng ca xử lý khi có sự cố tại các thiết bị thuộc trách nhiệm quản lý, vận hành.

- Tham gia thao tác án động và giải tỏa án động theo lệnh Trưởng ca.

- Thực hiện các việc khác theo lệnh của trưởng ca hoặc lãnh đạo cấp trên khi có yêu cầu.

- Kiểm tra và vệ sinh định kỳ các thiết bị điện và các thiết bị liên quan trong phạm vi quản lý vận hành.

2. Đào tạo nhân sự

- Tham gia hướng dẫn các nhân viên mới khi có yêu cầu từ lãnh đạo cấp trên.

- Tham gia soạn thảo các chuyên đề đào tạo theo chỉ đạo của Trưởng ca đương phiên.

3. Các công việc khác

- Thống kê, thu thập số liệu, làm báo cáo theo tháng lưu vào báo cáo tháng, quý.

- Tham gia các công việc chung của phân xưởng vận hành, vệ sinh công nghiệp nhà máy và trạm.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng ca đương phiên và Lãnh đạo cấp trên.

1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Điện.

2. Kiến thức cần thiết

- Nắm bắt về Quy định, Quy trình vận hành hệ thống điện.

- Được đào tạo và trải qua các kỳ sát hạch nội bộ

- Tiếng Anh B hoặc tương đương

- Các phần mềm văn phòng như: Xử lý văn bản, xử lý công việc, bảng tính, trình bày và trình duyệt, sử dụng tốt giao tiếp bằng thư điện tử, các phần mềm chuyên ngành.

3. Số năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương: 1 năm đào tạo vận hành trong nhà máy điện.

4. Kỹ năng

- Kỹ năng lập kế hoạch, xác định công việc ưu tiên

- Kỹ năng trình bày rõ ràng, chính xác và hiệu quả làm cho người nghe dễ tiếp nhận. Biết cách truyền đạt thông tin cho cấp trên.

- Thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu

- Thực hiện các công việc đơn giản với khối lượng lớn ở mức độ thuần thục và chính xác cao.

5. Các yêu cầu khác/ưu tiên (nếu có)

- Siêng năng, trung thực và chủ động trong công việc.

- Tính sáng tạo và tháo vát, thận trọng cao.

- Cẩn thận từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc.

- Thân thiện và có đạo đức nghề nghiệp.

- Giữ bí mật các thông tin về kinh doanh của công ty.

- Tác phong linh hoạt, văn minh, hòa đồng và cầu tiến.

- Sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác xa, làm việc theo ca.

Tại Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, Phụ cấp, Đồng phục

Chế độ thưởng, Tăng lương, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo

Công tác phí, Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam

