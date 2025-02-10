Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 91 Phố Hoàng Thế Thiện, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Công ty chuyên xây dựng trạm BTS tại các tỉnh Bắc – Nam cho các nhà mạng thuê.

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG : 10 người

Yêu cầu

- NV văn phòng (nam/ nữ ): thành thạo Word - Excel,

- Yêu cầu năng động, kĩ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống, Hỗ trợ các công việc văn phòng, lưu trữ hồ sơ ...

- Ưu tiên những ứng viên kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh

Chế độ :

- Làm giờ hành chính, nghỉ chủ nhật, làm tốt được hưởng chính sách BHXH và xét duyệt tăng lương.

- Mức lương khởi điểm 7-10 triệu

- Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻ, CV, bằng cấp liên quan

- Địa chỉ liên hệ: 91 Hoàng thế thiện , p đông hải 1, Hải an , Hải Phòng

