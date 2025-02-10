Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 91 Phố Hoàng Thế Thiện, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Công ty chuyên xây dựng trạm BTS tại các tỉnh Bắc – Nam cho các nhà mạng thuê.
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG : 10 người
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
- NV văn phòng (nam/ nữ ): thành thạo Word - Excel,
- Yêu cầu năng động, kĩ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống, Hỗ trợ các công việc văn phòng, lưu trữ hồ sơ ...
- Ưu tiên những ứng viên kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh
Chế độ :
- Làm giờ hành chính, nghỉ chủ nhật, làm tốt được hưởng chính sách BHXH và xét duyệt tăng lương.
- Mức lương khởi điểm 7-10 triệu
- Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻ, CV, bằng cấp liên quan
- Hồ sơ gồm
- Địa chỉ liên hệ: 91 Hoàng thế thiện , p đông hải 1, Hải an , Hải Phòng
- Địa chỉ liên hệ:
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
