Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công việc:

Đảm nhiệm công việc tại bộ phận Đo lường và thử nghiệm cho sản phẩm cao su chống rung

- Công việc Đo lường và thử nghiệm: Sử dụng các máy móc, thiết bị kiểm tra đo lường để đánh giá tính năng sản phẩm về đặc tính, độ bền, môi trường và chất lượng sản phẩm, đánh giá tính năng của các chi tiết cao su chống rung, tổng hợp đánh giá và gửi báo cáo theo đúng yêu cầu. Tổng hợp và báo cáo tiến độ định kì theo tuần, tháng với quản lý và bên yêu cầu

- Cập nhật và báo cáo khi có phát sinh khiếu nại, sự cố liên quan đến phạm vị công việc đảm nhiệm .

- Phụ trách các đề tài kỹ thuật liên quan đến nâng cao năng suất công việc, nâng cao độ chính xác trong phương pháp đo lường,

thực nghiệm sẵn có; trong cải tiến dụng cụ, thiết bị đo lượng dựa trên việc nắm bắt được nguyên lý, thông số hoạt động;

- Tiêu chuẩn hóa (làm mới/cập nhật hướng dẫn thao tác, các loại tiêu chuẩn, quy định...) liên quan tới các phương pháp đo lường, thực nghiệm trong phạm vị phụ trách