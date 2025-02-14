Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC
Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Nhà khách Hải quân, Phố Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Đến 1,000 USD
- Các công tác trong lĩnh vực Tư vấn đấu thầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ văn phòng, bao gồm quản lý hợp đồng, hồ sơ và tài liệu.
- Đảm bảo tuân thủ các quy trình đấu thầu và quy định liên quan.
- Phối hợp làm việc với các bộ phận khác để hoàn thành công việc hiệu quả.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành: kinh tế, tài chính kế toán, luật.
- Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc có Chứng chỉ hành nghề đấu thầu, Chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn đầu thầu.
- Thành thạo vi tính văn phòng, trung thực, ham học hỏi, chăm chỉ, cân thận, có tư duy logic, tư duy khoa học trong việc bố trí sắp xếp công việc, chịu được, áp lực công việc và làm việc với cường độ cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Khác
Được đóng BHXH và các chế độ phúc lợi đầy đủ, ưu việt dành cho người lao động;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI