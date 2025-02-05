Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN 4.2A, KCN Đình Vũ, thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia 100% vốn Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép về cầu, cống, đường sá, cơ sở hạ tầng… tuyển dụng:

Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia

Nhân viên văn phòng thuộc Phòng hành chính: 01 người

* Mô tả công việc

- Quản lý văn phòng.

- Hành chính

- Nhân sự.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi: dưới 30 tuổi

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại ngữ, Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân sự hoặc các ngành tương đương.

• Tiếng Anh và tiếng Việt lưu loát.

• Khuyến khích ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS hoặc TOEIC

• Thành thạo tin học văn phòng.

* Nơi làm việc: Tại Nhà máy IIA, Lô CN4.2 A, KCN Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Tại Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia Thì Được Hưởng Những Gì

