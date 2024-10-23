Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: An Dương

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ bộ phận kinh doanh (PO, danh mục hàng hóa từ hệ thống phần mềm) để tiến hành lên chứng từ (invoice, packing list, PO, nội dung khai báo,...)
Kiểm tra chứng từ hàng nhập khẩu (bill, invoice, CO, PO...)
Khai báo hải quan trên hệ thống phần mềm ECUS5 và VINACCS
Tiến hành thông quan tờ khai và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện thủ tục.
Những công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm khai báo hải quan
Tiếng Anh đọc hiểu được các chứng từ xuất nhập khẩu
Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt excel)
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Có tinh thần học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo, học tập kiến thức chuyên ngành phục vụ công việc.
Có cơ chế tăng lương theo năng lực, khuyến khích NV học tập nâng cao năng lực để phát triển bản thân.
Nhận được nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn của cấp quản lý trong quá trình xử lý công việc.
Quyền lợi
Lương cơ bản ban đầu 9.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương có thể thỏa thuận thêm theo năng lực khi phỏng vấn..
Ăn trưa tại nhà ăn công ty.
Hỗ trợ xăng xe, xa nhà, sinh con.
Thưởng ngày lễ, tết, thưởng cuối năm.
Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

