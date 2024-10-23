Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: An Dương

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Tiếp nhận thông tin từ bộ phận kinh doanh (PO, danh mục hàng hóa từ hệ thống phần mềm) để tiến hành lên chứng từ (invoice, packing list, PO, nội dung khai báo,...)

Kiểm tra chứng từ hàng nhập khẩu (bill, invoice, CO, PO...)

Khai báo hải quan trên hệ thống phần mềm ECUS5 và VINACCS

Tiến hành thông quan tờ khai và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Những công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm khai báo hải quan

Tiếng Anh đọc hiểu được các chứng từ xuất nhập khẩu

Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt excel)

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Có tinh thần học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo, học tập kiến thức chuyên ngành phục vụ công việc.

Có cơ chế tăng lương theo năng lực, khuyến khích NV học tập nâng cao năng lực để phát triển bản thân.

Nhận được nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn của cấp quản lý trong quá trình xử lý công việc.

Quyền lợi

Lương cơ bản ban đầu 9.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương có thể thỏa thuận thêm theo năng lực khi phỏng vấn..

Ăn trưa tại nhà ăn công ty.

Hỗ trợ xăng xe, xa nhà, sinh con.

Thưởng ngày lễ, tết, thưởng cuối năm.

Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An

