Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 5 - 7 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Bellsystem24 VietNam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Tòa Viettel 7 tầng số 1 phường Đằng Giang, Thành Tô , Hải An, Hải Phòng, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Gọi ra cho KH theo kịch bản có sẵn và dữ liệu có sẵn để tìm hiểu mức độ hài lòng của KH đối với nhà mạng Viettel.
- Hỗ trợ khách hàng của Viettel bằng hình thức chat qua các web, nền tảng XH của nhà mạng. Không áp doanh số, doanh thu.
- Không sale, không áp doanh thu, doanh số
2. Địa điểm làm việc: Số 1 Tòa nhà Viettel Phường Đằng Giang, Quận Hải An, Hải Phòng
3. Thời gian làm việc:
- Làm việc ca hành chính , xoay ca linh hoạt , nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần
+ 6h30 -14h30
+14h30 - 22h30
+ 8h-12h, 13h30-17h30

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên, không cần đúng chuyên ngành. Chấp nhận sinh viên chờ bằng, có hỗ trợ dấu Mộc
- Nam/Nữ từ 18– 35 tuổi
- Được đào tạo bài bản nên KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm và KHÔNG yêu cầu học đúng chuyên ngành
- Giao tiếp rõ ràng , chủ động , không ngọng N, L ,âm hưởng địa phương

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhâp: 5.5.000.000 - 7.000.000
- Đào tạo 7-10 ngày cố tiền hỗ trợ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Hỗ trợ trang thiết bị (máy tính, tai nghe,,..)
- Tham gia đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng làm việc
- Thưởng lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

