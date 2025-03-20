Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bellsystem24 VietNam
- Hải Phòng:
- Tòa Viettel 7 tầng số 1 phường Đằng Giang, Thành Tô , Hải An, Hải Phòng, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
- Gọi ra cho KH theo kịch bản có sẵn và dữ liệu có sẵn để tìm hiểu mức độ hài lòng của KH đối với nhà mạng Viettel.
- Hỗ trợ khách hàng của Viettel bằng hình thức chat qua các web, nền tảng XH của nhà mạng. Không áp doanh số, doanh thu.
- Không sale, không áp doanh thu, doanh số
2. Địa điểm làm việc: Số 1 Tòa nhà Viettel Phường Đằng Giang, Quận Hải An, Hải Phòng
3. Thời gian làm việc:
- Làm việc ca hành chính , xoay ca linh hoạt , nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần
+ 6h30 -14h30
+14h30 - 22h30
+ 8h-12h, 13h30-17h30
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ từ 18– 35 tuổi
- Được đào tạo bài bản nên KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm và KHÔNG yêu cầu học đúng chuyên ngành
- Giao tiếp rõ ràng , chủ động , không ngọng N, L ,âm hưởng địa phương
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
- Đào tạo 7-10 ngày cố tiền hỗ trợ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Hỗ trợ trang thiết bị (máy tính, tai nghe,,..)
- Tham gia đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng làm việc
- Thưởng lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
