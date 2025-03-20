Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Tòa Viettel 7 tầng số 1 phường Đằng Giang, Thành Tô , Hải An, Hải Phòng, Quận Hải An

- Gọi ra cho KH theo kịch bản có sẵn và dữ liệu có sẵn để tìm hiểu mức độ hài lòng của KH đối với nhà mạng Viettel.

- Hỗ trợ khách hàng của Viettel bằng hình thức chat qua các web, nền tảng XH của nhà mạng. Không áp doanh số, doanh thu.

- Không sale, không áp doanh thu, doanh số

2. Địa điểm làm việc: Số 1 Tòa nhà Viettel Phường Đằng Giang, Quận Hải An, Hải Phòng

3. Thời gian làm việc:

- Làm việc ca hành chính , xoay ca linh hoạt , nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần

+ 6h30 -14h30

+14h30 - 22h30

+ 8h-12h, 13h30-17h30

- Tốt nghiệp THPT trở lên, không cần đúng chuyên ngành. Chấp nhận sinh viên chờ bằng, có hỗ trợ dấu Mộc

- Nam/Nữ từ 18– 35 tuổi

- Được đào tạo bài bản nên KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm và KHÔNG yêu cầu học đúng chuyên ngành

- Giao tiếp rõ ràng , chủ động , không ngọng N, L ,âm hưởng địa phương

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhâp: 5.5.000.000 - 7.000.000

- Đào tạo 7-10 ngày cố tiền hỗ trợ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Hỗ trợ trang thiết bị (máy tính, tai nghe,,..)

- Tham gia đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng làm việc

- Thưởng lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

