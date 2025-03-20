Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thực Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Hoa Tín làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 266 Văn Cao, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Chấm công hằng tháng, tính lương

Tập hợp chứng từ mua vật tư, chi phí đầu ra - đầu vào

Thực hiện công việc theo dõi Bảo hiểm, Ngân hàng,…

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, chuyên ngành liên quan Kế toán, Tài chính

Kỹ năng: Có kỹ năng tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint,...)

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công tác kế toán mảng xây dựng

Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thực Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Hoa Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực từ 7.000.000 + Thưởng

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Thưởng Lễ/Tết, phụ cấp đi lại, ăn trưa, làm đủ tháng có thêm 300.000 tiền chuyên cần,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Hoa Tín

