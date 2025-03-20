Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thực Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Hoa Tín làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 7 Triệu

Công Ty TNHH Thực Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Hoa Tín
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thực Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Hoa Tín

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 266 Văn Cao, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Chấm công hằng tháng, tính lương
Tập hợp chứng từ mua vật tư, chi phí đầu ra - đầu vào
Thực hiện công việc theo dõi Bảo hiểm, Ngân hàng,…

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, chuyên ngành liên quan Kế toán, Tài chính
Kỹ năng: Có kỹ năng tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint,...)
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công tác kế toán mảng xây dựng
Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thực Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Hoa Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực từ 7.000.000 + Thưởng
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định.
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
Thưởng Lễ/Tết, phụ cấp đi lại, ăn trưa, làm đủ tháng có thêm 300.000 tiền chuyên cần,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Hoa Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 266 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

