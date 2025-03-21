Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Trang Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - AEON MALL Hải Phòng Lê Chân, phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm thời trang của công ty đến khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang hoặc bán lẻ.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Am hiểu về thị trường thời trang và các xu hướng mới.

Làm được ca xoay Ca 1: 8h - 16h; ca 2: 12h - 20h; ca 3: 14h - 22h

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Trang Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NVBH: 4,000,000 - 5,000,000 + 500,000đ phụ cấp trách nhiệm + % doanh số (bán bao nhiêu hưởng bấy nhiêu) + phụ cấp ăn: 30,000đ/ngày (trung bình tháng từ 8,000,000 - 12,000,000đ).

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển trong công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Hưởng các chính sách ưu đãi khi mua sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Trang Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin