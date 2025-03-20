Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lập Lễ
- Thủy Nguyên
- Hải Phòng, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo giá, thanh toán khuôn mẫu sản phẩm
Tiếp nhận đơn hàng, theo dõi chất lượng quản lý đơn hàng
Phối hợp cùng các bộ phận xử lý khiếu nại của khách hàng
Hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, nhiệt tình.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
1 tháng nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng tết, thưởng ưu tú
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
