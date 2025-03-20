Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lập Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Nhân viên kinh doanh

Báo giá, thanh toán khuôn mẫu sản phẩm

Tiếp nhận đơn hàng, theo dõi chất lượng quản lý đơn hàng

Phối hợp cùng các bộ phận xử lý khiếu nại của khách hàng

Hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, nhiệt tình.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Quyền Lợi Được Hưởng

1 tháng nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng tết, thưởng ưu tú

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

