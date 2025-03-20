Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Số 4B, Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hạ Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Tư vấn, tiếp khách và giới thiệu các sản phẩm theo nhu cầu khách hàng hoặc đang trưng bày tại Showroom;
• Tìm kiếm và xây dựng thêm nguồn khách hàng mới (online/offline)
• Hỗ trợ các bạn nhân viên khác trong việc tiếp khách và tư vấn (nếu có);
• Nắm rõ chi tiết tất cả các sản phẩm đang trưng bày tại showroom: số lượng, hình ảnh vị trí đang trưng bày;
• Kiểm tra và bảo quản sản phẩm đang trưng bày tại showroom hàng ngày tránh thất thoát hay hư hại sản phẩm trưng bày.
• Sắp xếp, bố trí và trưng bày hàng hóa theo hướng dẫn của Quản lý Showroom;
• Kiểm tra và điều chính giá bán sản phẩm trên tag giá của sản phẩm trưng bày;
• Sắp xếp các công cụ bán hàng khu vực lễ tân, khu việc tiếp khách, showroom gọn gàng/ sạch sẽ;
• Thực hiện các công việc bán hàng khách hàng tại Showroom như lên báo giá, lên đơn hàng, giao hàng...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, cầu tiến, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt
- Không yêu cầu kinh nghiệm, chào đón và đào tạo bền vững các bạn sinh viên mới ra trường
- Trung thực, năng động, nhiệt tình, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 - 12 triệu/tháng + % hoa hồng hấp dẫn + Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe
- Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.
- Được đóng Bảo hiểm và chế độ đầy đủ theo Quy định.
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp làm việc cùng các khách hàng cao cấp và thương hiệu đẳng cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A,đường số 3,Phường An Phú,Tp Thủ Đức,Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

