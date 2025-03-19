Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quốc Oai ...và 5 địa điểm khác, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Cần tuyển TDV Địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định

Đi chăm sóc và chào hàng các khách hàng cũ đã có sẵn trong data

Khai thác thêm các khách hàng mới tiềm năng trên địa bàn mình quản lý

Hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số tháng, quý, năm, và KPI

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các trường khối kinh tế, Y Dược

Có kinh nghiệp 01 năm bán hàng tại các khu vực ứng tuyển

Chăm chỉ, chịu khó đi lại

Tại Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 15-30 triệu/ tháng trở lên

Có thưởng tháng, quý, năm, lương tháng 13

Đi du lịch hằng năm

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, Phúc lợi hàng năm theo quy định của công ty

Được làm việc trong môi trường năm động, có nhiều cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và cơ hội thăng tiến

Được đào tạo kỹ năng bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội

