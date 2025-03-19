Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quốc Oai ...và 5 địa điểm khác, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Cần tuyển TDV Địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định
Đi chăm sóc và chào hàng các khách hàng cũ đã có sẵn trong data
Khai thác thêm các khách hàng mới tiềm năng trên địa bàn mình quản lý
Hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số tháng, quý, năm, và KPI

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các trường khối kinh tế, Y Dược
Có kinh nghiệp 01 năm bán hàng tại các khu vực ứng tuyển
Chăm chỉ, chịu khó đi lại

Tại Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 15-30 triệu/ tháng trở lên
Có thưởng tháng, quý, năm, lương tháng 13
Đi du lịch hằng năm
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, Phúc lợi hàng năm theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường năm động, có nhiều cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và cơ hội thăng tiến
Được đào tạo kỹ năng bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội

Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3/122 Đường Láng, Quận Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

