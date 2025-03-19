Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quốc Oai ...và 5 địa điểm khác, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Cần tuyển TDV Địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định
Đi chăm sóc và chào hàng các khách hàng cũ đã có sẵn trong data
Khai thác thêm các khách hàng mới tiềm năng trên địa bàn mình quản lý
Hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số tháng, quý, năm, và KPI
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các trường khối kinh tế, Y Dược
Có kinh nghiệp 01 năm bán hàng tại các khu vực ứng tuyển
Chăm chỉ, chịu khó đi lại
Có kinh nghiệp 01 năm bán hàng tại các khu vực ứng tuyển
Chăm chỉ, chịu khó đi lại
Tại Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: 15-30 triệu/ tháng trở lên
Có thưởng tháng, quý, năm, lương tháng 13
Đi du lịch hằng năm
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, Phúc lợi hàng năm theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường năm động, có nhiều cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và cơ hội thăng tiến
Được đào tạo kỹ năng bán hàng
Có thưởng tháng, quý, năm, lương tháng 13
Đi du lịch hằng năm
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, Phúc lợi hàng năm theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường năm động, có nhiều cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và cơ hội thăng tiến
Được đào tạo kỹ năng bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI