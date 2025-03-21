Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 46 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và liên hệ với khách hàng tiềm năng

Giới thiệu, tư vấn về các khóa học của trung tâm

Chăm sóc khách hàng

Lập báo cáo về tình hình tuyển sinh.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Có tác phong thanh lịch, khả năng giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm cao, chăm chỉ, nhiệt tình

Có thể làm việc luân phiên theo ca

Có laptop cá nhân.

Không cần biết tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (lương cứng+lương kinh doanh+Thưởng khác)

Tổng thu nhập: 7-18 triệu/tháng

Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, thưởng vượt hiệu quả công việc....

Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo luật định

Được tham gia các khóa học tiếng anh tại trung tâm miễn phí

Chế độ quỹ khuyến học hàng tháng dành cho nhân viên có con nhỏ dưới 16 tuổi

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.