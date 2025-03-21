Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 46 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tìm kiếm và liên hệ với khách hàng tiềm năng
Giới thiệu, tư vấn về các khóa học của trung tâm
Chăm sóc khách hàng
Lập báo cáo về tình hình tuyển sinh.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Có tác phong thanh lịch, khả năng giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm cao, chăm chỉ, nhiệt tình
Có thể làm việc luân phiên theo ca
Có laptop cá nhân.
Không cần biết tiếng Anh
Có tác phong thanh lịch, khả năng giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm cao, chăm chỉ, nhiệt tình
Có thể làm việc luân phiên theo ca
Có laptop cá nhân.
Không cần biết tiếng Anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn (lương cứng+lương kinh doanh+Thưởng khác)
Tổng thu nhập: 7-18 triệu/tháng
Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, thưởng vượt hiệu quả công việc....
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo luật định
Được tham gia các khóa học tiếng anh tại trung tâm miễn phí
Chế độ quỹ khuyến học hàng tháng dành cho nhân viên có con nhỏ dưới 16 tuổi
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh).
Tổng thu nhập: 7-18 triệu/tháng
Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, thưởng vượt hiệu quả công việc....
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo luật định
Được tham gia các khóa học tiếng anh tại trung tâm miễn phí
Chế độ quỹ khuyến học hàng tháng dành cho nhân viên có con nhỏ dưới 16 tuổi
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI