Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 46 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và liên hệ với khách hàng tiềm năng
Giới thiệu, tư vấn về các khóa học của trung tâm
Chăm sóc khách hàng
Lập báo cáo về tình hình tuyển sinh.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là một lợi thế
Có tác phong thanh lịch, khả năng giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm cao, chăm chỉ, nhiệt tình
Có thể làm việc luân phiên theo ca
Có laptop cá nhân.
Không cần biết tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (lương cứng+lương kinh doanh+Thưởng khác)
Tổng thu nhập: 7-18 triệu/tháng
Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, thưởng vượt hiệu quả công việc....
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo luật định
Được tham gia các khóa học tiếng anh tại trung tâm miễn phí
Chế độ quỹ khuyến học hàng tháng dành cho nhân viên có con nhỏ dưới 16 tuổi
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HLV HẢI PHÒNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 46 đường Quán Nam, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

