Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation IEMV Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại IEMV Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Detail of the job will be discussed in interview.
Benefits:
- 13th Salary Bonus
- Annual Summer trip
- Opportunities to be trained in Japan
- Being covered 24/24 by Insurance Group
- Commuting allowance
- Working in multinational & professional environment with attractive salary
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Job Requirement
- University Degree in Engineering
- Fluency in written and oral English
- Mathematical and logical way of thinking
- Innovative/ Creative/ Enthusiastic to new challenges
- High team working spirit
- Non-experienced/ New Grad/Entry level is preferred
Tại IEMV Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại IEMV Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
