Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24

- TTTM Leparc, Km 1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Phường Yến Sở, Quận Hoàng Mai, HN, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

*** Làm việc tại: Các dự án công trình tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
Nhiệm vụ chi tiết
• Trực tiếp quan hệ với Chủ Đầu tư, Ban QLDA, TVGS để giải quyết công việc hàng ngày, giải quyết các khó khăn, vướng mắc;
• Điều hành hoạt động của Bộ phận MEP tại dự án, được Giám đốc dự án phân công phụ trách một phần công việc và chịu trách nhiệm, thực hiện báo cáo các công việc được giao trước Giám đốc dự án;
• Lập kế hoạch, phân công, kiểm tra đôn đốc công việc. Thực hiện công tác báo cáo tuần – tháng theo yêu cầu;
• Tổ chức công tác thi công. Quản lý Nhà thầu thầu phụ, tổ đội đảm bảo công tác tiến độ, chất lượng, an toàn thi công;
• Tổ chức công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công, bàn giao theo yêu cầu về tiến độ của công trình với Chủ Đầu tư và thầu phụ;
• Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Đại học

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 24, TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

