Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

*** Làm việc tại: Các dự án công trình tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng

Nhiệm vụ chi tiết

• Trực tiếp quan hệ với Chủ Đầu tư, Ban QLDA, TVGS để giải quyết công việc hàng ngày, giải quyết các khó khăn, vướng mắc;

• Điều hành hoạt động của Bộ phận MEP tại dự án, được Giám đốc dự án phân công phụ trách một phần công việc và chịu trách nhiệm, thực hiện báo cáo các công việc được giao trước Giám đốc dự án;

• Lập kế hoạch, phân công, kiểm tra đôn đốc công việc. Thực hiện công tác báo cáo tuần – tháng theo yêu cầu;

• Tổ chức công tác thi công. Quản lý Nhà thầu thầu phụ, tổ đội đảm bảo công tác tiến độ, chất lượng, an toàn thi công;

• Tổ chức công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công, bàn giao theo yêu cầu về tiến độ của công trình với Chủ Đầu tư và thầu phụ;

• Các công việc khác theo yêu cầu.