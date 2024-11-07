Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Kinh doanh thực phẩm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2, Đường CN5, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ, thủ tục khai hải quan, các chứng từ XNK và giao dịch liên quan và lưu trữ hồ sơ, chứng từ XNK, mua hàng, làm việc với kiểm dịch thực vật
Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu, tham gia thực hiện các thủ tục, báo cáo hải quan và các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động logistic.
Thực hiện các giao dịch liên quan đến NCC nước ngoài.
Theo dõi, giám sát đơn vị Forwarder trong quá trình thông quan hàng hóa
Đàm phán, làm việc với các đối tác nước ngoài, thực hiện lấy booking cho các lô hàng nhập khẩu từ các khu vực Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu,...
Giao dịch và liên hệ với các nhà cung cấp và khách hàng về lịch chuyển hàng và giao nhận hàng.
Phối hợp với các nhà cung ứng dịch vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thông quan, xử lý các thủ tục, chứng từ XNK; hoàn thiện bộ chứng từ, giao nhận;
Thực hiện các yêu cầu chuyên môn khác từ Ban Giám đốc;
Phối hợp với các bộ phận giải quyết các công việc phát sinh.
Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến công việc chuyên môn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành xuất nhập khẩu, kinh tế,...và các ngành có liên quan
Thành thạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng.
Tiếng anh giao tiếp, đọc viết thành thạo
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường lấy SÁNG TẠO là nền tảng phát triển
Lương từ 15 triệu –20 triệu. Lương thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ theo quy định pháp luật hiện hành và công ty quy định
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đào tạo theo các chương trình workshop, teabreak,...
Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2, CN5 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

