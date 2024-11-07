Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2, Đường CN5, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ, thủ tục khai hải quan, các chứng từ XNK và giao dịch liên quan và lưu trữ hồ sơ, chứng từ XNK, mua hàng, làm việc với kiểm dịch thực vật

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu, tham gia thực hiện các thủ tục, báo cáo hải quan và các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động logistic.

Thực hiện các giao dịch liên quan đến NCC nước ngoài.

Theo dõi, giám sát đơn vị Forwarder trong quá trình thông quan hàng hóa

Đàm phán, làm việc với các đối tác nước ngoài, thực hiện lấy booking cho các lô hàng nhập khẩu từ các khu vực Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu,...

Giao dịch và liên hệ với các nhà cung cấp và khách hàng về lịch chuyển hàng và giao nhận hàng.

Phối hợp với các nhà cung ứng dịch vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thông quan, xử lý các thủ tục, chứng từ XNK; hoàn thiện bộ chứng từ, giao nhận;

Thực hiện các yêu cầu chuyên môn khác từ Ban Giám đốc;

Phối hợp với các bộ phận giải quyết các công việc phát sinh.

Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến công việc chuyên môn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành xuất nhập khẩu, kinh tế,...và các ngành có liên quan

Thành thạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thành thạo tin học văn phòng

Có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng.

Tiếng anh giao tiếp, đọc viết thành thạo

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường lấy SÁNG TẠO là nền tảng phát triển

Lương từ 15 triệu –20 triệu. Lương thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ theo quy định pháp luật hiện hành và công ty quy định

BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật

Đào tạo theo các chương trình workshop, teabreak,...

Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin