Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Tìm hiểu hệ thống pháp chế của Vholdings dưới sự hướng dẫn của Quản lý;

- Tham gia trực tiếp các Dự án do team Pháp chế thực hiện:

+ Tham gia hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

+ Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty

+ Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước

+ Quản lý, sắp xếp, lưu trữ Hợp đồng và hồ sơ pháp lý: Đọc và lưu trữ thông tin hợp đồng/hồ sơ pháp lý của Công ty;

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm:

- Không yêu cầu kinh nghiệm;

- Ưu tiên đã tốt nghiệp hoặc đang chờ Bằng tốt nghiệp ngành Luật

2. Kiến thức:

- Học Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Luật Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

- Có tư duy pháp lý tốt, nhanh nhẹn, học lực khá trở lên.

3. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân:

- Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và cẩn thận trong công việc.

- Định hướng làm nghề pháp chế doanh nghiệp.

- Nhiệt tình, chu đáo, tỉ mỉ và khả năng quan sát.

-

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hỗ trợ thu nhập: Từ 3.000.000 – 5.000.000 vnđ/tháng hoặc tùy năng lực.

1. Hỗ trợ thu nhập:

2. Được đào tạo kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ về Pháp chế doanh nghiệp.

3. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

4. Phúc lợi khi trở thành nhân viên chính thức:

Ngoài các quyền lợi cơ bản, ở Vietpower có:

- Môi trường khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cá nhân.

- Các khóa đào tạo nâng cao theo năng lực nhân sự.

- Có cơ hội được tham gia các sự kiện lớn mà Công ty tổ chức.

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe cho nhân viên.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ: máy tính,tài khoản...

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

5. Văn hóa Vietpower:

- Môi trường làm việc kỷ luật, genZ trẻ trung, năng động.

- Văn hóa Công ty: “Đồng hành”

- Văn hóa làm việc: đóng việc trong ngày, làm việc theo quy trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin