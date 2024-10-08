Tuyển Phát Triển Phần Mềm thu nhập 68 - 70 triệu Toàn thời gian

Mức lương 68 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nước Ngoài

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 68 - 70 Triệu

・Làm tại Tỉnh Kanagawa, Nhật Bản: 2 người

・Thời gian phỏng vấn: 11/10/2024 (Thứ 6) ( dự kiến)

・Thời gian bắt đầu làm việc: 02/2025 ( dự kiến)

・Mức lương tại Nhật: Từ 400,000 yên ( khoảng 69,000,000 VND/tháng /Gross)

- Sử dụng Matlab, phát triển các thuật toán điều khiển / xử lý tín hiệu để triển khai trong các hệ thống nhúng

- Sử dụng Matlab / Simulink, xây dựng mô hình hệ thống nhúng và chạy mô phỏng

- Đánh giá vận hành của hệ thống và thực hiện cải tiến thiết kế

- Theo người viết code Matlab, tạo mã code C/C++ từ mô phỏng

- Đặt mã được tạo trên nền tảng như vi điều khiển hoặc FPGA và kiểm tra hoạt động của nó.

- Tạo tài liệu cần thiết cho thiết kế / phát triển ( tiếng Nhật)

Với Mức Lương 68 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

◆Yêu cầu bắt buộc

- Phát triển phần mềm nhúng sử dụng Matlab / Simulink

- Kỹ năng tạo hồ sơ thiết kế phần mềm (thiết kế kiến trúc, thiết kế chi tiết), kỹ năng xem xét, đánh giá kết quả lập trình.

※ Tiếng nhật N3 trở lên

◆Ưu tiên:

- Phát triển phần mềm nhúng sử dụng ngôn ngữ C

- Phát triển phần mềm nhúng cho các bộ phận trên xe (2 bánh, 4 bánh)

- Phát triển phần mềm điều khiển quản lý pin hoặc là điều khiển động cơ

- Kiến thức liên quan đến phần cứng

- Có thể hiểu tài liệu hướng dẫn MPU (bộ vi xử lý)

- Có khả năng làm cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản

- Có kinh nghiệm phát triển bộ điều khiển ô tô

- Kinh nghiệm phát triển chức năng an toàn

Tại CTY TNHH R TECHNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm xã hội (tiền hưu trí phúc lợi, bảo hiểm sức khỏe), bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ.

- Thanh toán riêng chi phí tăng ca, tăng lương năm/1 lần.

- Hơn 120 ngày nghỉ hàng năm (thứ 7, chủ nhật, Tết dương lịch, Tuần lễ vàng, nghỉ hè,...).

- Hỗ trợ nhà ở và trang thiết bị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH R TECHNO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin