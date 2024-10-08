Tuyển Phát Triển Phần Mềm thu nhập 68 - 70 triệu Toàn thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CTY TNHH R TECHNO VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 68 - 70 Triệu
・Làm tại Tỉnh Kanagawa, Nhật Bản: 2 người
・Thời gian phỏng vấn: 11/10/2024 (Thứ 6) ( dự kiến)
・Thời gian bắt đầu làm việc: 02/2025 ( dự kiến)
・Mức lương tại Nhật: Từ 400,000 yên ( khoảng 69,000,000 VND/tháng /Gross)
- Sử dụng Matlab, phát triển các thuật toán điều khiển / xử lý tín hiệu để triển khai trong các hệ thống nhúng
- Sử dụng Matlab / Simulink, xây dựng mô hình hệ thống nhúng và chạy mô phỏng
- Đánh giá vận hành của hệ thống và thực hiện cải tiến thiết kế
- Theo người viết code Matlab, tạo mã code C/C++ từ mô phỏng
- Đặt mã được tạo trên nền tảng như vi điều khiển hoặc FPGA và kiểm tra hoạt động của nó.
- Tạo tài liệu cần thiết cho thiết kế / phát triển ( tiếng Nhật)
Với Mức Lương 68 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Phát triển phần mềm nhúng sử dụng Matlab / Simulink
- Kỹ năng tạo hồ sơ thiết kế phần mềm (thiết kế kiến trúc, thiết kế chi tiết), kỹ năng xem xét, đánh giá kết quả lập trình.
※ Tiếng nhật N3 trở lên
◆Ưu tiên:
- Phát triển phần mềm nhúng sử dụng ngôn ngữ C
- Phát triển phần mềm nhúng cho các bộ phận trên xe (2 bánh, 4 bánh)
- Phát triển phần mềm điều khiển quản lý pin hoặc là điều khiển động cơ
- Kiến thức liên quan đến phần cứng
- Có thể hiểu tài liệu hướng dẫn MPU (bộ vi xử lý)
- Có khả năng làm cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản
- Có kinh nghiệm phát triển bộ điều khiển ô tô
- Kinh nghiệm phát triển chức năng an toàn
Tại CTY TNHH R TECHNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thanh toán riêng chi phí tăng ca, tăng lương năm/1 lần.
- Hơn 120 ngày nghỉ hàng năm (thứ 7, chủ nhật, Tết dương lịch, Tuần lễ vàng, nghỉ hè,...).
- Hỗ trợ nhà ở và trang thiết bị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH R TECHNO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
