Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH
- Hà Nội: Số 14, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;
Chịu trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp, thực hiện tư vấn và giới thiệu tới ứng viên về vị trí, môi trường làm việc của Công ty;
Tương tác với ứng viên (trước, trong và sau quá trình tuyển dụng);
Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty, kiểm soát ngân sách tuyển dụng. Cập nhật thông tin về các ứng viên tiềm năng khai thác từ nguồn nội bộ và bên ngoài;
Tham gia đề xuất và cải tiến quy trình tuyển dụng;
Tham gia khảo sát, tìm hiểu thông tin về thị trường tuyển dụng, các chế độ phúc lợi, đãi ngộ trên thị trường theo yêu cầu của cấp Quản lý;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 2003 -1998
Có kinh nghiệm tuyển dụng cho các thẩm mỹ viện, Spa, mạnh về mảng dược mỹ phẩm, chuỗi thời trang, F&B... tuyển mass
Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên (Microsoft Office, Excel,.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TOPCV, LinkedIn,...)
Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên;
Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc;
Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và đảm bảo các chỉ tiêu tuyển dụng được đáp ứng.
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Được phát triển bản thân theo thế mạnh sẵn có, có thể offer các vị trí leader, quản lý nếu đủ năng lực và thời gian gắn bó
Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và linh hoạt về thời gian.
Review tối thiểu 02/lần trên 01 năm.
Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. ● Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
