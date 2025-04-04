Tuyển Nhân viên Lễ tân Tổng công ty MBLand làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Tháp A - Tòa nhà Keangnam - đường Dương Đình Nghệ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp khách hàng, đối tác đến công ty.

Trực điện thoại và chuyển điện thoại đến các phòng ban, bộ phận liên quan.

Hỗ trợ các công tác vệ sinh môi trường, an ninh, PCCC, bảo trì và giám sát các máy móc, thiết bị tài sản của công ty.

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan để tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty.

Thực hiện công tác quản trị hành chính văn phòng: Cấp phát văn phòng phẩm, quản lý và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ.

Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp.... chuyên nghành hành chính/văn thư lưu trữ/ nhân sự, thư ký văn phòng/ quản trị kinh doanh hoặc các chuyên nghành có liên quan

Giới tính: Nữ. Ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m6 trở lên.

Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Siêng năng, nhanh nhẹn, tháo vát và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Tổng công ty MBLand Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Tương xứng theo năng lực.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần.

Thưởng hoàn thành công việc. Thưởng kinh doanh.

Lương tháng 13. Thưởng bổ sung: các dịp lễ tết, kỷ niệm lớn trong năm. Xét tăng lương hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện.

Cơ hội du lịch trong nước và nước ngoài tối thiểu 1 lần/năm.

Hỗ trợ chi phí ăn ca.

Các khoản phụ cấp đầy đủ....

Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty MBLand

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.