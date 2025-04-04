Tuyển Lập trình viên Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

Tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển và triển khai hệ thống Odoo cho các doanh nghiệp.

Phụ trách thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi của chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python trên framework Odoo.

Tham gia xây dựng các giải pháp, viết phần mềm, lập trình các module theo yêu cầu công việc.

Thiết kế, phát triển và bảo trì các ứng dụng Python theo kiến trúc Micro-services.

Phát triển các API Services với Python.

Mở rộng, cải thiện và sửa lỗi phần mềm hiện có.

Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì các phần mềm theo kế hoạch lập ra.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng liên quan đến CNTT, có kiến thức cơ bản với lập trình tốt, đam mê công nghệ.

Có kiến thức, kinh nghiệm về: lập trình python, đã từng code framework Odoo là lợi thế.

Lập trình hướng đối tượng (OOP).

Lập trình trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có cấu trúc MariaDB, PostgresDB, đã từng làm việc với MongoDB, HBase hoặc các NoSQL.

Kỹ năng tư duy logic.

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc.

Kỹ năng xử lý tình huống.

Cẩn thận, chi tiết, nhiệt tình, trung thực.

Đam mê công nghệ thông tin

Bảo mật thông tin.

Có tinh thần trách nhiệm.

Quyền Lợi

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đánh giá xét lương thâm niên hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/ năm tùy theo vị trí công việc

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh

Tham gia tổ chức công đoàn, được quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ

Tham quan, nghỉ mát hàng năm theo chính sách công ty

CBNV được hưởng các chính sách chế độ khám chữa bệnh của hệ thống

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

