Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SỨC SỐNG MỚI TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28F lô A10 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và quản lý các khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng (chủ spa, chủ thẩm mỹ viện) trên CRM của khu vực/ thị trường được giao quản lý

Tư vấn cho khách hàng tiềm năng về sản phẩm, chính sách bán hàng của Công ty; hỗ trợ Khách hàng tốt nhất và duy trì mối quan hệ khách hàng hàng tháng

Phát triển khách hàng mới trên khu vực thị trường được giao quản lý

Phối hợp cùng đội ngũ Chuyên viên, Chuyên gia, Bác sỹ tổ chức, tham gia buổi giới thiệu sản phẩm, hội thảo, hội nghị, chuyên đề, demo sản phẩm, chuyển giao công nghệ cho các khách hàng tại khu vực theo kế hoạch hàng tháng

Cập nhật, theo dõi và thực hiện công tác báo cáo - kế hoạch công việc, báo cáo CSKH, báo cáo nghiên cứu theo biểu mẫu chung của phòng Kinh doanh

Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm sẽ được đào tạo bài bản theo lộ trình từ cơ bản đến chuyên nghiệp

Đam mê kinh doanh, mong muốn lương cao/ thu nhập tốt, tận tâm, thật thà, chăm chỉ

Kỹ năng tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng mức độ cơ bản

Sẵn sàng đi công tác tỉnh để gặp gỡ, trao đổi công việc nhằm duy trì mối quan hệ tốt với Khách hàng

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được công việc cường độ cao

Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm trong kinh doanh mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH SỨC SỐNG MỚI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000đ - 12.000.000đ + % doanh số

Được sử dụng ô tô Công ty Mazda6, CX5 thực hiện kế hoạch công tác chuyển giao, hội nghị dành cho khách hàng theo kế hoạch kinh doanh

sử dụng ô tô Công ty Mazda6, CX5

Có lộ trình công danh thăng cấp lên Trưởng nhóm, Trưởng phòng rõ ràng trong thời gian từ 03, 06, 09 tháng

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định chung của Công ty (được đóng BHXH ngay khi vào chính thức)

(được đóng BHXH ngay khi vào chính thức)

Nhận phần quà văn hóa truyền thống doanh nghiệp: tri ân tới Cha Mẹ ngày lễ Vu Lan báo hiếu, Quỹ Báo Hiếu Công ty

tri ân tới Cha Mẹ ngày lễ Vu Lan báo hiếu, Quỹ Báo Hiếu Công ty

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến và có lộ trình công danh lên cấp Quản lý ngay trong 06-09 tháng làm vệc

Tham gia lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm: các khóa huấn luyện, khóa camp đặc biệt, các khóa nâng cao kiến thức chuyên môn trực tiếp với chuyên gia Hàn Quốc, làm việc cùng các Bác Sỹ chuyên ngành....

Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: gồm 27 cơ chế thưởng ngày Lễ, Tết, các ngày đặc biệt từng tháng mỗi năm, ngày thành lập Công ty...

gồm 27 cơ chế thưởng ngày Lễ, Tết, các ngày đặc biệt từng tháng mỗi năm, ngày thành lập Công ty...

Được tham gia chương trình teambuilding, du lịch trong và ngoài nước do công ty tổ chức hàng năm

Được hưởng đặc quyền thăm khám da, soi da, chăm sóc da và làm đẹp miễn phí khi trở thành người Glovi

Được hưởng các chính sách ưu đãi của các mảng khác thuộc tập đoàn: Mảng Đào tạo của học viện Glovi Academy, mảng BĐS Glovi Land, mảng chăm sóc da chuyên sâu và làm đẹp của Glovi Cosmetic và Glovi Beauty

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, thời gian nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h30, hàng ngày có 2 khung thời gian thư giãn; sáng từ 10h00-10h15, chiều từ 16h00-16h15

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỨC SỐNG MỚI TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin