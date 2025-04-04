Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Mức lương
26 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng L2, Tòa Mỹ Sơn Tower, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 26 - 30 Triệu

Định kỳ lập báo cáo dòng tiền, báo cáo hoạt động kinh doanh lên ban lãnh đạo
Làm việc với cơ quan ban ngành nhà nước ( Thuế, bảo hiểm, thống kê…), đối tác, nhà cung cấp
Xây dựng và đề xuất quy trình làm việc của phòng Tài chính kế toán và kiểm tra việc thực hiện công việc của Phòng
Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Công ty và nhà nước ban hành.
Thiết lập các quy trình và giám sát thực hiện các quy trình quản lý tài chính;
Lập kế hoạch quản lý dòng tiền, kiểm soát hồ sơ vay vốn,...;
Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ thanh toán, hồ sơ thu chi hàng tháng;
Chịu trách nhiệm về các hoạt động kế toán - kiểm toán của công ty;
Rà soát, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán trước khi xuất hóa đơn, sau khi hạch toán vào phần mềm kế toán của kế toán viên định kỳ từng quý.
Theo dõi và đôn đốc kế toán viên trong việc giám sát thu hồi công nợ khách hàng, phải trả nhà cung cấp.
Rà soát các hợp đồng đầu vào, đầu ra trước khi ký kết
Kiểm tra rà soát lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ
Chịu trách nhiệm về các hoạt động của bộ phận kế toán và báo cáo Ban giám đốc

Với Mức Lương 26 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,... hoặc các trường khối kinh tế;
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm vị trí trưởng nhóm kế toán công ty quy mô nhân sự 200 người trở lên
Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng kế toán hoặc vị trí tương đương
Am hiểu về chính sách thuế, quy định về kế toán;
Có kinh nghiệm quyết toán thuế
Kỹ năng hạch toán kế toán mạnh, có khả năng đọc, phân tích và diễn giải các chỉ số tài chính từ các báo cáo
Thành thạo excel.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 26.000.000 VND - 30.000.000 VND (Deal lương theo năng lực khi tham gia phỏng vấn )
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng ban kế toán
Đóng bảo hiểm xã hội sau 2 tháng thử việc;
Xét tăng lương sau thời gian thử việc và định kỳ 1 lần/năm;
Được thưởng lương tháng 13; thưởng Quản lý xuất sắc;
Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;
Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

