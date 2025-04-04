Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BKL Home - 211 Nguyễn Xiển - Hà Đông - Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Đón tiếp, tư vấn bán hàng cho khách hàng đến mua sắm, trải nghiệm tại showroom trưng bày;

Tiếp nhận thông tin sửa chữa, bảo hành từ khách hàng, phối hợp các bộ phận liên quan xử lý;

Phối hợp với các bộ phận triển khai các chương trình khuyến mại Marketing, ưu đãi tới khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các công tác kiểm kê, sắp xếp và bảo quản hàng hóa tại cửa hàng;

Công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý trực tiếp.

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 - 27 tuổi;

Có kinh nghiệm bán hàng từ 01 năm, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội;

Kỹ năng: Giao tiếp tốt;

Có laptop cá nhân.

Tư duy, tính cách: Cầu tiến, mong muốn phát triển bản thân, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới, biết lắng nghe, dám hỏi, ham học hỏi.

Thu nhập từ 10 - 20 triệu theo năng lực, không áp doanh số, bán nhiều nhận thưởng nhiều

Lương cứng 6 triệu, thử việc hưởng 100%, không phụ thuộc doanh số bán hàng.

Cơ chế thưởng rõ ràng minh bạch, bán 1 sản phẩm cũng có thưởng.

Có cơ hội thăng tiến, thể hiện bản thân, đưa ra ý kiến cá nhân;

Được đào tạo bài bản tư duy, kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc và phát triển bản thân;

Quản lý trực tiếp là người biết lắng nghe, dẫn dắt và phát triển khả năng nhân viên;

Các phúc lợi theo quy định của Công ty cạnh tranh so với thị trường: thưởng, du lịch, BHXH.

