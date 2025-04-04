Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LOTTE CENTER LIỄU GIAI, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Training nhân viên bán hàng: hiểu tầm quan trọng của training và coaching trong các kĩ năng bán hàng và push đạt doanh số bán hàng của công ty.

Merchandise: Đảm bảo hàng hóa đúng với nhu cầu của khách hàng tại khu vực. Hiểu được các yếu tố cơ bản của VM, màu sắc, chất liệu,... VM plan

Làm report: hiểu cơ bản về best và worst selling và biết cách sử dụng data đã phân tích để improve số sale.

Lên kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý trong cửa hàng giúp cửa hàng hoạt động tốt.

Inventory: sắp xếp, thực hiện kiểm đếm hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nhập và xuất hàng trong chuỗi cửa hàng.

Phân chia Sales target cá nhân hợp lý cho nhân viên (Số lượng nhân viên đã từng quản lí > 7 người)

Giải quyết các vấn đề tình huống mâu thuẫn trong công việc với cấp dưới, đồng nghiệp và cấp trên, giữ được thái độ tích cực trong công việc để đưa store team phát triển.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ thời trang, trang sức, phụ kiện, mỹ phẩm...

Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng

Tính cách năng động và cầu tiến.

Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.

Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Phụ cấp+ Thưởng DS, Làm thêm giờ + thưởng tháng 13

Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của Pháp Luật

Lộ trình thăng tiến rõ ràng; Training kỹ năng mềm định kỳ

Được các teamlead hỗ trợ nhiệt tình

Chính sách ưu đãi giảm giá nội bộ các nhãn hàng của ACFC

Được trải nghiệm trong môi trường thời trang quốc tế và là nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023.

Review lương 1 lần/năm; teambuilding theo nhãn hàng

Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

