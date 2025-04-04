Tuyển Designer Công ty TNHH GASY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH GASY
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty TNHH GASY

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH GASY

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 ngõ 188 Tư Đình, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm hiểu nhu cầu, hành vi và mong đợi của người dùng thông qua khảo sát, phỏng vấn và phân tích dữ liệu.
Phối hợp với đội ngũ phân tích nghiệp vụ (BA) để hiểu rõ các quy trình vận hành trong phần mềm ERP.
Đề xuất giải pháp UI/UX dựa trên best practices và tiêu chuẩn thiết kế hiện đại.
Thiết kế wireframe, mockup, prototype để trực quan hóa giao diện và luồng tương tác.
Xây dựng design system để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ sản phẩm.
Tối ưu UI/UX theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.
Phối hợp với đội ngũ phát triển để đảm bảo thiết kế được triển khai chính xác.
Thực hiện A/B testing, usability testing để đo lường hiệu quả của thiết kế.
Thu thập phản hồi từ người dùng, đề xuất cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm.
Hỗ trợ đội ngũ lập trình viên trong việc chuyển đổi thiết kế thành sản phẩm thực tế.
Hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng giao diện, hỗ trợ xử lý vấn đề liên quan đến UI/UX.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX, ưu tiên ứng viên từng làm trong dự án phần mềm B2B, SaaS hoặc hệ thống doanh nghiệp (ERP, CRM, HRM).
phần mềm B2B, SaaS hoặc hệ thống doanh nghiệp (ERP, CRM, HRM)
Thành thạo Figma, Adobe XD, Sketch, có kinh nghiệm với wireframing, prototyping, design system.
Figma, Adobe XD, Sketch
wireframing, prototyping, design system
Hiểu biết về HTML, CSS, JavaScript cơ bản để làm việc với developer.
HTML, CSS, JavaScript cơ bản
Có kinh nghiệm Usability Testing, A/B Testing, nghiên cứu người dùng là điểm cộng.
Usability Testing, A/B Testing, nghiên cứu người dùng
Tư duy thiết kế (Design Thinking), khả năng phân tích hành vi người dùng.
Kinh nghiệm UI/UX research, xây dựng user persona, user journey.
Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm với lập trình viên, BA, Product Owner.
Có gu thẩm mỹ tốt, nhạy bén với xu hướng UI/UX hiện đại.

Tại Công ty TNHH GASY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-15tr/tháng, thưởng hiệu suất và đầy đủ chế độ (BHXH, BHYT, nghỉ phép năm...).
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài Công ty,
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý.
Các phúc lợi khác: Du lịch hàng năm, ngày phép tăng theo thâm niên, thưởng tháng 13,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GASY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH GASY

Công ty TNHH GASY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 170 Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

