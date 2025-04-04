Tuyển Designer Công ty TNHH GASY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 ngõ 188 Tư Đình, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm hiểu nhu cầu, hành vi và mong đợi của người dùng thông qua khảo sát, phỏng vấn và phân tích dữ liệu.

Phối hợp với đội ngũ phân tích nghiệp vụ (BA) để hiểu rõ các quy trình vận hành trong phần mềm ERP.

Đề xuất giải pháp UI/UX dựa trên best practices và tiêu chuẩn thiết kế hiện đại.

Thiết kế wireframe, mockup, prototype để trực quan hóa giao diện và luồng tương tác.

Xây dựng design system để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ sản phẩm.

Tối ưu UI/UX theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

Phối hợp với đội ngũ phát triển để đảm bảo thiết kế được triển khai chính xác.

Thực hiện A/B testing, usability testing để đo lường hiệu quả của thiết kế.

Thu thập phản hồi từ người dùng, đề xuất cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm.

Hỗ trợ đội ngũ lập trình viên trong việc chuyển đổi thiết kế thành sản phẩm thực tế.

Hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng giao diện, hỗ trợ xử lý vấn đề liên quan đến UI/UX.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX, ưu tiên ứng viên từng làm trong dự án phần mềm B2B, SaaS hoặc hệ thống doanh nghiệp (ERP, CRM, HRM).

Thành thạo Figma, Adobe XD, Sketch, có kinh nghiệm với wireframing, prototyping, design system.

Hiểu biết về HTML, CSS, JavaScript cơ bản để làm việc với developer.

Có kinh nghiệm Usability Testing, A/B Testing, nghiên cứu người dùng là điểm cộng.

Tư duy thiết kế (Design Thinking), khả năng phân tích hành vi người dùng.

Kinh nghiệm UI/UX research, xây dựng user persona, user journey.

Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm với lập trình viên, BA, Product Owner.

Có gu thẩm mỹ tốt, nhạy bén với xu hướng UI/UX hiện đại.

Tại Công ty TNHH GASY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-15tr/tháng, thưởng hiệu suất và đầy đủ chế độ (BHXH, BHYT, nghỉ phép năm...).

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài Công ty,

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý.

Các phúc lợi khác: Du lịch hàng năm, ngày phép tăng theo thâm niên, thưởng tháng 13,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GASY

