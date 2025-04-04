Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK
- Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế poster, video, hình ảnh, infographic… về nội dung quản trị trên các nền tảng (Facebook, Website,Linkedin…) của Công ty
Xây dựng ý tưởng, thiết kế, đóng gói các ấn phẩm truyền thông theo xu thế quản trị
Hỗ trợ quay phim, chụp ảnh làm tư liệu truyền thông trong quá trình triển khai dự án tại doanh nghiệp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video (Canva, AI, Photoshop, Capcut,...)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm truyền thông trong các câu lạc bộ
Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về quản trị kinh doanh, nhân sự, cùng định hướng phát triển cá nhân rõ ràng
Hỗ trợ thời gian làm việc linh hoạt đối với ứng viên sắp tốt nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, khuyến khích phát huy năng lực
Phụ cấp thực tập và hỗ trợ dấu xác nhận thực tập từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI