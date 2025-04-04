Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế poster, video, hình ảnh, infographic… về nội dung quản trị trên các nền tảng (Facebook, Website,Linkedin…) của Công ty

Xây dựng ý tưởng, thiết kế, đóng gói các ấn phẩm truyền thông theo xu thế quản trị

Hỗ trợ quay phim, chụp ảnh làm tư liệu truyền thông trong quá trình triển khai dự án tại doanh nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, Báo Chí, Truyền thông, Ngoại ngữ, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Nhân sự,…

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video (Canva, AI, Photoshop, Capcut,...)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm truyền thông trong các câu lạc bộ

Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị, phát triển kỹ năng chuyên môn

Được đào tạo về quản trị kinh doanh, nhân sự, cùng định hướng phát triển cá nhân rõ ràng

Hỗ trợ thời gian làm việc linh hoạt đối với ứng viên sắp tốt nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, khuyến khích phát huy năng lực

Phụ cấp thực tập và hỗ trợ dấu xác nhận thực tập từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin