Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Lamer
- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm soát hồ sơ, chứng từ và hạch toán: Giám sát hoạt động bán hàng, thu tiền tại các điểm bán, kiểm soát điểm bán nộp tiền.
Tổng hợp doanh số nhân viên và doanh số bán hàng
Theo dõi công nợ phải thu các điểm bán (cửa hàng mặt phố và TTTM)
Đối soát doanh số kênh online: Giao hàng tiết kiệm, Lazada, Shopee, GHN
Hạch toán ngân hàng
Đối chiếu số liệu tồn kho các cửa hàng
Xuất hóa đơn giá trị gia tăng doanh thu bán hàng theo ngày
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Kiến thức: Luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, và kế toán trong doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật
Kỹ năng: Sử dụng tốt phần mềm và tin học văn phòng thành thạo
Điểm cộng: Có kinh nghiệm làm lĩnh vực dịch vụ/bán lẻ thời trang
Sức khoẻ tốt, đi công tác
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
