Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm soát hồ sơ, chứng từ và hạch toán: Giám sát hoạt động bán hàng, thu tiền tại các điểm bán, kiểm soát điểm bán nộp tiền.

Tổng hợp doanh số nhân viên và doanh số bán hàng

Theo dõi công nợ phải thu các điểm bán (cửa hàng mặt phố và TTTM)

Đối soát doanh số kênh online: Giao hàng tiết kiệm, Lazada, Shopee, GHN

Hạch toán ngân hàng

Đối chiếu số liệu tồn kho các cửa hàng

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng doanh thu bán hàng theo ngày

Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 01 – 02 năm vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học

Kiến thức: Luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, và kế toán trong doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật

Kỹ năng: Sử dụng tốt phần mềm và tin học văn phòng thành thạo

Điểm cộng: Có kinh nghiệm làm lĩnh vực dịch vụ/bán lẻ thời trang

Sức khoẻ tốt, đi công tác

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương, phụ cấp 8 – 10 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

