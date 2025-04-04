Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Lamer
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty Cổ Phần Lamer

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm soát hồ sơ, chứng từ và hạch toán: Giám sát hoạt động bán hàng, thu tiền tại các điểm bán, kiểm soát điểm bán nộp tiền.
Tổng hợp doanh số nhân viên và doanh số bán hàng
Theo dõi công nợ phải thu các điểm bán (cửa hàng mặt phố và TTTM)
Đối soát doanh số kênh online: Giao hàng tiết kiệm, Lazada, Shopee, GHN
Hạch toán ngân hàng
Đối chiếu số liệu tồn kho các cửa hàng
Xuất hóa đơn giá trị gia tăng doanh thu bán hàng theo ngày
Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 01 – 02 năm vị trí tương đương
Tốt nghiệp đại học
Kiến thức: Luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, và kế toán trong doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật
Kỹ năng: Sử dụng tốt phần mềm và tin học văn phòng thành thạo
Điểm cộng: Có kinh nghiệm làm lĩnh vực dịch vụ/bán lẻ thời trang
Sức khoẻ tốt, đi công tác

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương, phụ cấp 8 – 10 triệu/tháng
Thu nhập: Lương, phụ cấp 8 – 10 triệu/tháng
Tốt nghiệp đại học
Kiến thức: Các sắc thuế, luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, và kế toán trong doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật
Kỹ năng: Sử dụng tốt phần mềm và tin học văn phòng thành thạo
Điểm cộng: Có kinh nghiệm làm lĩnh vực dịch vụ/bán lẻ thời trang
Sức khoẻ tốt, đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lamer

Công ty Cổ Phần Lamer

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3/71, Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

