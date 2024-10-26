Tuyển Công nghệ Thông tin CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B3 Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các giải pháp đổi mới để giải quyết các vấn đề kinh doanh, chuyển đổi số thực tế trong trong công ty; Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, chủ sở hữu sản phẩm (product owners) và đội phát triển phần mềm/đối tác phát triển phần mềm để phát triển sản phẩm phần mềm mới và cải thiện các sản phẩm phần mềm hiện có; Xây dựng và dẫn dắt đội kỹ sư đảm bảo các phương pháp phát triển và kiểm thử luôn được tuân thủ; Hỗ trợ sự phát triển của đội nhằm nâng cao hiệu suất công việc và tính sáng tạo/đổi mới; Có thể đảm nhiệm nhiều dự án khác nhau cùng lúc và lập kế hoạch nhiệm vụ để đảm bảo hoạt động luôn đúng kế hoạch mục tiêu; Quản lý kỹ thuật để thiết kế và triển khai hệ thống có thể mở rộng, hoạt động hiệu suất cao và đáng tin cậy; Thực hiện đánh giá định kỳ về hiệu suất ứng dụng và các khía cạnh bảo mật, đảm bảo tính toàn vẹn tổng thể của kiến trúc phần mềm; Thiết kế, phát triển, tích hợp và triển khai các giải pháp kỹ thuật và tích hợp hệ thống bằng cách áp dụng các quy trình, kỹ thuật công nghệ; Xác định và xây dựng kiến trúc phần mềm phù hợp dựa trên các yêu cầu và định hướng Công ty; Tham gia quá trình đánh giá thông số kỹ thuật hệ thống để đảm bảo các yêu cầu hệ thống phù hợp với kiến trúc phần mềm; Biên soạn và cập nhật sự thay đổi các tài liệu đặc tả kiến trúc phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành CNTT/Khoa học máy tính hoặc liên quan; Ít nhất 7 năm kinh nghiệm lập trình ở vị trí Fullstack; Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm; Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và React; Kinh nghiệm sử dụng Mysql/Mariadb/PostgreSQL,MongoDB; Có kinh nghiệm về Web API, Web Service REST; Nắm vững kiến thức về OOP, Design Patterns. Hiểu về kiểm thử, viết được unit test; Có kiến thức thiết kế các hệ thống theo những tiêu chuẩn và nguyên tắc thiết kế (Clean Architecture, Micro-services,...); Có kinh nghiệm làm việc với Cloud Platform (AWS, GCP, Azure), Docker, Linux; Có kinh nghiệm làm việc với Elasticsearch, Kibana, Jenkins,...; Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh, có tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề; Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường agile, tinh thần trách nhiệm tốt, chịu được áp lực; Giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi, chia sẻ những kiến thức mới.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến; Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường; Được xem xét tăng lương hàng năm; Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện; Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim); Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV); Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim); Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim); Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh; Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...; Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty; Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia; Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh); Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin