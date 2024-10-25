Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh thu nhập 8 - 100 triệu Toàn thời gian tại Kiên Giang

Mức lương 8 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Prudential AN BIÊN - Ấp Nam Quý, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, An Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 100 Triệu

Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm. Lập kế hoạch kinh doanh. Hỗ trợ và giám sát hoạt động của đội nhóm mà mình quản lý. Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 đến 45 tuổi. Trình độ học vấn từ Cao Đẳng trở lên. Kinh nghiệm từ 6 tháng với vai trò quản lý. Có nguồn ứng viên và khả năng tuyển dụng đại lý bán hàng. Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh, có nhu cầu cầu tiến. Tư duy nắm bắt các vấn đề và xử lý các tình huống nhạy bén và nhanh chóng, quyết liệt. Trung thực và có trách nhiệm với nghề nghiệp, với đồng nghiệp. Có kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc Các kỹ năng mềm cần thiết phục vụ cho công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn dựa theo năng lực từ 8 triệu trở lên. Hưởng chính sách dành riêng cho phó phòng trực tiếp (lộ trình của dự án lên đến 54 triệu). Hưởng % hoa hồng trực tiếp khi tư vấn khách hàng. Thưởng thi đua nóng hàng ngày. Thưởng quý theo chính sách của công ty. Đào tạo kỹ năng bán hàng và tuyển dụng chuyên nghiệp miễn phí. Được hỗ trợ xuyên suốt từ nhiều bộ phận trong công ty. Môi trường làm việc vui vẽ năng động phát triển sự sáng tạo và năng lực của bản thân để thăng tiến nghề nghiệp. Du lịch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin